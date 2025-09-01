פרסום ראשון

בגלל טראמפ: נתניהו שוקל לקצר את המלחמה בעזה

בגלל טראמפ: נתניהו שוקל לקצר את המלחמה בעזה
בימים האחרונים אמר ראש הממשלה לשרי הקבינט כי תמיכתו של הנשיא טראמפ במלחמה "אינה אין-סופית". בסביבת נתניהו אמרו שראש הממשלה שוקל את הצעד על מנת לשמר את תמיכת הרפובליקנים
מחבר סולימאן מסוודה
Getting your Trinity Audio player ready...
נתניהו וטראמפ
נתניהו וטראמפ צילום: Alex Brandon/AP Photo

ראש הממשלה נתניהו שוקל לקצר את המלחמה בעזה בשלל חשש מאובדן התמיכה האמריקנית - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות.

בסביבת ראש הממשלה נתניהו אמרו היום כי נתניהו שוקל לקצר את לוחות הזמנים של הלחימה מעבר למתוכנן בשל החשש שישראל תאבד את תמיכתם של הרפובליקנים במלחמה.

בימים האחרונים אמר נתניהו לשרי הקבינט כי אמנם לישראל יש תמיכה מנשיא ארצות הברית טראמפ, אך "היא אינה אין-סופית". נתניהו אמר את הדברים לשרים בקבינט ובפגישות פרטניות, לאחר שחלקם טענו שיש לישראל אשראי בלתי נגמר מטראמפ להמשיך במלחמה

לפני שבוע אמר טראמפ לכתבים במשרדו כי הוא נמצא בקשר עקבי עם נתניהו בנושא המלחמה בעזה והוסיף כי הוא "חושב שבשבועיים-שלושה הקרובים יהיה סוף החלטי למלחמה". הנשיא האמריקני אמר: "אסור לשכוח את 7 באוקטובר אבל צריך לסיים את זה".

בסוף חודש יולי העיתון האמריקני "האטלנטיק" דיווח מפי שני גורמים אמריקנים כי טראמפ סבור שנתניהו "מאריך את המלחמה בעזה כדי להישאר בשלטון", בניגוד לשאיפותיו של הנשיא לסיים אותה. דובר ראש הממשלה מסר בתגובה כי הוא "לא מתייחס לפייק ניוז".

לפי הדיווח, הנשיא האמריקני וחלק מאנשיו סבורים כי מטרות המלחמה של ישראל בעזה "הושגו לפני זמן רב", ושנתניהו בחר להמשיך את המערכה משיקולים פוליטיים.

עוד בנושא

"המלחמה בעזה תסתיים תוך שבועיים": הקשיים של טראמפ בחיזוי מלחמות

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אוגוסט 2025

נתניהו לשרים: "אני לא יודע למה טראמפ אומר שחטופים מתו"

תגיות |
בחירת העורכת
  • 1+1 עם אהוד בנאי
    "מרגיש כמו חייזר בחברה הישראלית": 1+1 עם אהוד בנאי
  • עם פוטין, קים ג'ונג און וארדואן: "פסגת הרשע" העולמית בסין יצאה לדרך
    עם פוטין, קים ג'ונג און וארדואן: "פסגת הרשע" יצאה לדרך
  • דני אבדיה בדרך לסל
    סנסציה: נבחרת ישראל הדהימה את צרפת ביורובאסקט
  • היסטוריה בסין: ריאה של חזיר הושתלה בגוף אדם
    פריצת דרך היסטורית בסין: ריאה של חזיר הושתלה בגוף אדם
  • פגשה את סלימאני, ראיינה את ראיסי: היהודייה שהגיעה הכי קרוב שאפשר לאויב
    פגשה את סולימאני: היהודייה שהגיעה הכי קרוב שאפשר לאויב

אולי יעניין אותך