בימים האחרונים אמר ראש הממשלה לשרי הקבינט כי תמיכתו של הנשיא טראמפ במלחמה "אינה אין-סופית". בסביבת נתניהו אמרו שראש הממשלה שוקל את הצעד על מנת לשמר את תמיכת הרפובליקנים

בגלל טראמפ: נתניהו שוקל לקצר את המלחמה בעזה

ראש הממשלה נתניהו שוקל לקצר את המלחמה בעזה בשלל חשש מאובדן התמיכה האמריקנית - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות.

נתניהו פועל לקצר את לוח הזמנים של הלחימה בעזה: "יש לנו תמיכה מטראמפ - אבל האשראי לא אין-סופי"#מהדורתכאןחדשות

בסביבת ראש הממשלה נתניהו אמרו היום כי נתניהו שוקל לקצר את לוחות הזמנים של הלחימה מעבר למתוכנן בשל החשש שישראל תאבד את תמיכתם של הרפובליקנים במלחמה.

בימים האחרונים אמר נתניהו לשרי הקבינט כי אמנם לישראל יש תמיכה מנשיא ארצות הברית טראמפ, אך "היא אינה אין-סופית". נתניהו אמר את הדברים לשרים בקבינט ובפגישות פרטניות, לאחר שחלקם טענו שיש לישראל אשראי בלתי נגמר מטראמפ להמשיך במלחמה

לפני שבוע אמר טראמפ לכתבים במשרדו כי הוא נמצא בקשר עקבי עם נתניהו בנושא המלחמה בעזה והוסיף כי הוא "חושב שבשבועיים-שלושה הקרובים יהיה סוף החלטי למלחמה". הנשיא האמריקני אמר: "אסור לשכוח את 7 באוקטובר אבל צריך לסיים את זה".

בסוף חודש יולי העיתון האמריקני "האטלנטיק" דיווח מפי שני גורמים אמריקנים כי טראמפ סבור שנתניהו "מאריך את המלחמה בעזה כדי להישאר בשלטון", בניגוד לשאיפותיו של הנשיא לסיים אותה. דובר ראש הממשלה מסר בתגובה כי הוא "לא מתייחס לפייק ניוז".

לפי הדיווח, הנשיא האמריקני וחלק מאנשיו סבורים כי מטרות המלחמה של ישראל בעזה "הושגו לפני זמן רב", ושנתניהו בחר להמשיך את המערכה משיקולים פוליטיים.