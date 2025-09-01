הנשיא טראמפ: "המלחמה בעזה פוגעת בישראל"

נשיא ארצות הברית התראיין ל"דיילי קולר" וטען כי המלחמה פוגעת בתמיכה של הציבור האמריקני בישראל. "פעם לישראל היה את הלובי החזק ביותר בקונגרס - היום זה לא המצב"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (שני) בריאיון ל"דיילי קולר" האמריקני כי "ישראל מאבדת את ההשפעה שלה בקונגרס". הוא הוסיף: "המלחמה בעזה פוגעת בה".

לדבריו של טראמפ, "התמיכה של הציבור האמריקני בישראל מתערערת". עוד אמר כי "ישראל אולי מנצחת במלחמה, אבל לא מנצחת בעולם יחסי הציבור, וזה פוגע בה".

הנשיא האמריקני הסביר כי "כשאתה הולך 20 שנה אחורה, לישראל היה את הלובי החזק ביותר בקונגרס יותר מכל מדינה, תאגיד או ארגון אחר. ישראל הייתה הכי חזקה. היום זה לא המצב. זה מדהים".

טראמפ המשיך: "ישראל מדהימה, יש לי הרבה תמיכה מישראל. אף אחד לא עשה בשבילה יותר ממה שאני עשיתי, כולל ההתקפות האחרונות נגד איראן, מחקנו את הדבר הזה".

הערב פורסם במהדורה המרכזית כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לקצר את המלחמה בעזה בשלל חשש מאיבוד התמיכה האמריקנית.

בסביבת ראש הממשלה אמרו היום כי נתניהו שוקל לקצר את לוחות הזמנים של הלחימה מעבר למתוכנן בשל החשש שישראל תאבד את תמיכתם של הרפובליקנים במלחמה.

בימים האחרונים אמר נתניהו לשרים כי אמנם לישראל יש תמיכה מנשיא ארצות הברית טראמפ, אך "היא אינה אין-סופית". נתניהו אמר את הדברים לשרים בקבינט ובפגישות פרטניות, לאחר שחלקם טענו שיש לישראל אשראי בלתי נגמר מטראמפ להמשיך במלחמה.