אחרי שצץ במודעת נדל"ן: נתפס הציור שנבזז בידי הנאצים והוברח לארגנטינה

"דיוקנה של גברת" הוברח בידי עוזרו של פושע המלחמה הנאצי גרינג לארגנטינה, והוחזק בביתה של בתו. מודעת נדל"ן למכירת ביתה חשפה את הציור המפורסם, שנגנב מבעליו היהודים

הציור "דיוקנה של גברת" שנבזז בידי הנאצים והוברח לארגנטינה נתפס אתמול על ידי הרשויות, אחרי שצץ במפתיע במודעת נדל"ן ועורר סערה. הציור, שהיה שייך לבעליו יהודים, יושב ליורשיו החוקיים.

הברחת הציור התבצעה על ידי עוזרו של פושע המלחמה הנאצי הרמן גרינג לארגנטינה, נשמר בידי בתו של הנאצי, ונחשף באקראי במודעה שפרסמה למכירת ביתה. מאז שחשף עיתון הולנדי את דבר קיומו של הציור שנבזז מבעליו היהודים - הוא הועלם בידי הבת פטרישיה קדג'ן.

הציור של ג'וזפה גיסלנדי הוצג אתמול בידי משטרת ארגנטינה לעיתונאים, והוא צפוי לחזור כעת ליורשיו החוקיים של אספן האומנות ההולנדי-יהודי ז'אק גודסטיקר, שנהרג בזמן מנוסתו מן הנאצים.

גודסטיקר היה סוחר אמנות יהודי הולנדי מוביל, שברח מהולנד באמצע מאי 1940 כשחשש לגורלו מפני פלישת הנאצים. הוא נהרג בתאונה על סיפון הספינה שנשאה אותו למקום מבטחים, במהלך בריחתו. הנאצי הבכיר הרמן גרינג היה אחראי על החרמת אוסף האמנות של גודסטיקר, שמנה יותר מ-1,100 יצירות אמנות.

"דיוקנה של גברת" במודעת הנדל"ן המפלילה (צילום: Robles Casas & Campos)

לאחר מלחמת העולם השנייה, נמצאו כמה יצירות מהאוסף בגרמניה והוצגו כחלק מהאוסף הלאומי ההולנדי ברייקמוזיאום, לפני ש-202 מהן הוחזרו בשנת 2006 ליורשת היחידה של סוחר האומנות שנותרה בחיים, כלתו מארי פון סאהר, היום בת 81.

"דיוקנה של גברת" לא היה ביניהם. העיתון ההולנדי AD דיווח כי חשף מסמכים מתקופת המלחמה המצביעים על כך שהציור היה אחד משניים שהיו ברשותו של פרידריך קדג'ן, פקיד נאצי, קצין אס אס ועוזר בכיר של גרינג, שנמלט לשוויץ בשנת 1945. קדג'ן זה עזב לאחר מכן את שוויץ לברזיל ולאחר מכן לארגנטינה, שם מת בשנת 1978, בגיל 71.

העיתון מסר כי ניסה במשך כמה שנים לדבר עם שתי בנותיו של הנאצי המנוח בבואנוס איירס על אביהן ועל יצירות האמנות החסרות, אך נדחה בעקביות. בסופו של דבר, נשלח כתב לדפוק על הדלתות. "בהחלט היה מישהו בבית, ראינו צל זז במסדרון, אבל אף אחד לא פתח", דיווח העיתונאי, פיטר שוטן, אבל הוא זיהה עובדה מעניינת: ביתה של ביתו של הנאצי, פטרישיה קדג'ן, עומד למכירה ובמודעת הנדל"ן שמציגה את חדריו, מופיעה התמונה האבודה.

לאחר שהעיתון ההולנדי פרסם את הסיפור, התובע הארגנטינאי קרלוס מרטינז הורה על חיפוש בבית, שהתבצע השבוע ביום שלישי. ואולם, בעוד שבפשיטה המשטרתית נתפסו כלי נשק שונים - הציור נעלם. "נתפסו רק קרבין ואקדח בקוטר 0.32", אמר התובע לעיתונאים. הנכס גם הוסר מאתר האינטרנט של חברת הנדל"ן, שלא הגיבה לבקשת סוכנות הידיעות הצרפתית AFP לתגובה.

עורך דינה של הגב' קדג'ן אמר לעיתון הארגנטיני "לה קפיטל" שהיא ובעלה ישתפו פעולה עם הרשויות. יורשיו של גודסטיקר נחושים להשיב את הציור. מחוגי משטרה בארגנטינה העריכו כי בקרוב תאותר היצירה האבודה.