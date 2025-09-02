מסר מטראמפ

שר החוץ האמריקני יגיע לישראל במקביל לתחילת הפעולה הצבאית בעזה

שר החוץ האמריקני יגיע לישראל במקביל לתחילת המבצע בעזה
רוביו צפוי לנחות בישראל בעוד כעשרה ימים, בתזמון שמתכתב עם תחילת המבצע לכיבוש העיר במסגרת "מרכבות גדעון ב'"
מחבר גילי כהן
בנימין נתניהו, מרקו רוביו
בנימין נתניהו, מרקו רוביו צילום: רויטרס

שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו יגיע לישראל בעוד כעשרה ימים - כך אישרו הערב (שלישי) מקורות בוושינגטון ובירושלים בשיחה עם כאן חדשות.

ביקורו של הבכיר בממשל טראמפ בישראל מתכתב עם תחילת הפעולה הצבאית בעיר עזה במסגרת מבצע "מרכבות גדעון ב'". לפי דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו בקבינט המדיני-ביטחוני, הנשיא טראמפ מגבה את ישראל בפעולה, אך מעוניין שהיא תביא ל"הכרעה מהירה" של חמאס. 

הנשיא טראמפ אמר שלשום בריאיון כי "ישראל מאבדת את ההשפעה שלה בקונגרס", והוסיף: "המלחמה בעזה פוגעת בה". 

לדברי הנשיא האמריקני, "התמיכה של הציבור האמריקני בישראל מתערערת. ישראל אולי מנצחת במלחמה, אבל לא מנצחת בעולם יחסי הציבור, וזה פוגע בה".

"כשאתה הולך 20 שנה אחורה, לישראל היה את הלובי החזק ביותר בקונגרס יותר מכל מדינה, תאגיד או ארגון אחר. ישראל הייתה הכי חזקה. היום זה לא המצב. זה מדהים", הוסיף טראמפ. 

בכאן חדשות פורסם באותו הערב כי נתניהו שוקל לקצר את המלחמה בעזה בשל החשש מאובדן התמיכה האמריקנית. לדברי גורמים בסביבתו של רא הממשלה, הוא שוקל לקצר את לוחות הזמנים של הלחימה מעבר למתוכנן בשל החשש שישראל תאבד את תמיכתם של הרפובליקנים.

בימים האחרונים אמר נתניהו לשרי הקבינט כי אמנם לישראל יש תמיכה מנשיא ארצות הברית טראמפ, אך "היא אינה אין-סופית". נתניהו אמר את הדברים לשרים בקבינט ובפגישות פרטניות, לאחר שחלקם טענו שיש לישראל אשראי בלתי נגמר מטראמפ להמשיך במלחמה.

