300 עצורים בהפגנה פרו פלסטינית בלונדון: "אלימות יוצאת דופן"

מאות מפגינים התכנסו ליד בניין הפרלמנט כדי למחות נגד הוצאתו מחוץ לחוק של ארגון Palestine Action. במשטרת בריטניה טוענים: "השוטרים ספגו אגרופים ובעיטות"
מחבר אלכס נירנבורג
הפגנה פרו פלסטינית בלונדון
צילום: AP

משטרת בריטניה עצרה הערב (שבת) כ-300 מפגינים בהפגנה פרו פלסטינית שנערכה בלונדון. מדובר בהפגנה למען ארגון Palestine Action שפעילותו נאסרה באנגליה לאחר שפעיליו פרצו לבסיס צבאי בריטי וחיבלו במטוסים לפני כמה חודשים.

על פי הדיווחים מהבירה הבריטית מאות מפגינים התאספו היום מול בניין הפרלמנט בלונדון כדי למחות על הוצאתו של הארגון מחוץ לחוק בבריטניה. פעילי הארגון טוענים כי ממשלת בריטניה משתפת פעולה עם ישראל ויש לה אחריות למה שמכונה "רצח העם בעזה". 

הפעילים נשאו שלטים עליהם נכתב: "אני מתנגד לרצח עם, אני תומך ב- Palestine Action".

על פי הודעת משטרת בריטניה שוטרים שנכחו בהפגנה "סבלו מאלימות יוצאת דופן וספגו אגרופים, בעיטות והשלכת חפצים".

ארגוני זכויות אדם שונים בממלכה מחו בשבועות האחרונים נגד הוצאת הארגון אל מחוץ לחוק בבריטניה וטענו כי הרשויות מגבילות את חופש הביטוי.  

