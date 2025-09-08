פעילים פרו-פלסטיניים השחיתו את משרדי "אלביט" בגרמניה

פעילים פרו-פלסטיניים השחיתו את משרדי "אלביט" בגרמניה
הפעילים, שתיעדו את עצמם פורצים למקום וגורמים נזק למחשבים ולמשרדים בעיר אולם, משתייכים לארגון "פלסטיין אקשן" שהוצא אל מחוץ לחוק בבריטניה. אלביט גרמניה: "אנו חברה גרמנית, סומכים על הרשויות שיפעלו במהירות"
מחבר דב גיל-הר
פעילים פרו פלסטיניים משחיתים את משרדי "אלביט" בעיר אולם שבגרמניה
פעילים פרו פלסטיניים משחיתים את משרדי "אלביט" בעיר אולם שבגרמניה צילום: -

פעילים פרו-פלסטיניים המשתייכים לארגון "פלסטיין אקשן" פרצו הלילה (שני) למשרדי חברת הנשק הישראלית אלביט בעיר אולם שבגרמניה וגרמו נזק כבד לציוד, למחשבים ולמשרדי החברה. 

פורצים ומשחיתים רכוש: צפו בתיעוד

 

באלביט גרמניה מסרו כי החברה היא גרמנית ו"משמשת זה שנים רבות כשותפה של משרד ההגנה הגרמני בהגנה על הדמוקרטיה והחירות בגרמניה".

"אנו מגנים בכל תוקף את מעשי ההרס והוונדליזם שבוצעו באתרנו. לא מתקבל על הדעת שקבוצות אלימות, ככל הנראה בהשפעת גורמים זרים, מנסות שוב ושוב לשבש את תהליך הייצור תוך ניסיון לסכן עובדים ולטעת בהם תחושת פחד", נמסר מהחברה.

עוד מסרו באלביט גרמניה כי החברה "סומכת על הרשויות כי יפעלו במהירות לפענוח הפשעים ולהשבת הסדר". 

