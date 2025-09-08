אמברגו נשק, איסור ייבוא מהתנחלויות והגדלת תקציב לאונר"א: ספרד הכריזה על סנקציות נגד ישראל

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז הודיע היום על שורת סנקציות שיוטלו על ישראל בשל מדיניותה במלחמה בעזה ובהתנחלויות ביהודה ושומרון. בתגובה הטיל שר החוץ סער סנקציות אישיות על בכירות בממשלת ספרד

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז הכריז היום (שני) על שורת סנקציות על ישראל בשל התמשכות המלחמה בעזה. בין הצעדים עליהם הכריז - אמברגו נשק מלא על ישראל, איסור כניסה למרחב האווירי ואיסור עגינה לכלים המובילים מיכליות דלק שמסייעות לצה"ל, הגדלת התקציב לאונר"א, איסור ייבוא סחורות מהתנחלויות ביהודה ושומרון ואיסור כניסה של "המעורבים באופן ישיר ברצח עם בעזה".

"העם היהודי סבל מדריפות ועוולות לאורך ההיסטוריה, ועל כן הוא זכאי למדינה משלו ולהרגיש בטוח", אמר סנצ'ז, והבהיר שמדינתו גינתה את הטרור של חמאס עוד מהיום הראשון למלחמה. "יחד עם זה", המשיך, "הגנה על אזרחים זה דבר אחד, והפצצה של בתי חולים והרעבת ילדים זה דבר אחר".

במהלך סוף השבוע נערכו בממשלת ספרד לאשר בבמועצת השרים שתתקיים מחר את חבילת הסנקציות נגד ישראל בתגובה למצב בעזה ומדיניות ההתנחלות בגדה המערבית.

שר החוץ גדעון סער תקף את ההחלטה בחריפות והאשים את הממשלה הספרדית באנטישמיות. סער הודיע שבשיתוף עם שר המשפטים לוין הוחלט על החלת סנקציות אישיות על שתי בכירות בממשלת ספרד, שלא יורשו להיכנס לישראל וינותק איתן קשר.