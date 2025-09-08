תיעוד מזעזע מארה"ב: אנטי-ישראלים שיחקו כדורגל עם "הראש של נתניהו" מול בניין האו"ם

קבוצת INDECLINE ביימה משחק מול מטה האו"ם בניו יורק כשבמקום כדור - דגם של ראשו של רה"מ נתניהו. 1,200 אנשי קולנוע החרימו מוסדות ישראליים

מחזה מזעזע התרחש מול מטה האו"ם בניו יורק כאשר מפגינים פרו-פלסטינים שיחקו כדורגל עם העתק של ראשו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. קבוצת INDECLINE ביימה את המשחק לפני המושב ה-80 של העצרת הכללית של האו"ם. את ההעתק של ראש נתניהו יצר יוג'ינו מרינו, אזרח ספרד.

במקביל, 1,200 יוצרים מעולם הסרטים והטלוויזיה, בהם אוליביה קולמן, יורגוס לנתימוס, ג'וש או'קונור ואיו אדבירי וזוכי אמי ואוסקר, חתמו על הצהרה המכריזה על סירוב לשיתוף פעולה עם מוסדות וחברות ישראליים. החתומים טוענים שהמוסדות הישראליים "שותפים לרצח עם ולאפרטהייד נגד העם הפלסטיני".

מוקדם יותר היום דווח כי יצרנית הרכב ג'נרל מוטורס הכריזה על מינוי סירין אבו-שקרה לתפקיד ראש מחלקת פילנטרופיה עולמית. בדיקה של הג'ואיש ג'ורנל חשפה כי הבכירה החדשה הביעה בעקביות עמדות אנטי-ישראליות מובהקות.

בציוץ מלפני שלוש שנים כתבה אבו-שקרה כי ישראל היא "מדינה שנבנתה על שקרים המצדיקים התנהגות פראית מתמשכת". בציוץ נוסף טענה כי "ישראל אינה דמוקרטיה כאשר לאזרחיה הערבים לא נתונות זכויות שוות". ביולי 2024 טענה כי הפגנות תמיכה בחמאס בעת ביקור נתניהו בוושינגטון "נשתלו על ידי גורמים פרו-ישראלים".

אבו-שקרה טענה בעבר כי ישראל היא "מדינת אפרטהייד" בעקבות הגבלות על תנועתה של חברת הקונגרס רשידה טליב. מג'נרל מוטורס, המקיימת עסקי סחר נרחבים עם ישראל, לא נמסרה תגובה לדיווח.