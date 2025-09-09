החוקרת אליזבט צורקוב שוחררה מהשבי בעיראק

החוקרת אליזבט צורקוב שוחררה מהשבי בעיראק
נשיא ארה"ב טראמפ הודיע כי צורקוב הועברה לשגרירות האמריקנית בבגדד. גורם ישראלי אישר את הודעת הנשיא טראמפ. אחותה של צורקוב: "כל המשפחה שלי מאושרת"
מחבר עומר שחר
החטופה הישראלית אליזבט צורקוב, 13.11.23
החטופה הישראלית אליזבט צורקוב, 13.11.23 צילום: ערוץ הטלוויזיה העיראקי "א-רבאעה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (שלישי) כי החוקרת הישראלית-רוסיה אליזבט צורקוב שוחררה מהשבי בעיראק. צורקוב נחטפה בידי המיליציה "גדודי חיזבאללה" במארס של 2023. גורם ישראלי אישר את הדבר ואמר שהאמריקנים עידכנו בכך לפני זמן קצר.

לפי הודעת הנשיא צורקוב עברה לשגרירות האמריקנית בבגדד אחרי שעונתה במשך חודשים ארוכים לדבריו. הנשיא קרא לחמאס "שחררו את החטופים עכשיו!". 

ראש ממשלת עיראק, מוחמד שיאע א-סודאני, אישר את דבריו של טראמפ: "במאמצים כבירים שהשקיעו מנגנוני הביטחון שלנו ולאורך חודשים רבים, אנו מכריזים על שחרור האזרחית הרוסיה אליזבט צורקוב. אנחנו מודיעים שוב כי לא נקל ראש בשמירה על החוק והשלטת ריבונות המדינה, ולא נאפשר לאף אחד לפגוע בשמם של עיראק והעיראקים".

ערוץ אל-מיאדין, המזוהה עם הציר הפרו-איראני, דיווח ממקורותיו כי "שחרור אליזבט צורקוב בא בתנאים, החשוב שבהם הוא הכנה לנסיגה המלאה של הכוחות האמריקנים בעיראק ללא לחימה, ובכך מניעת עימות בעיראק".

אחותה של אליזבט, אמה צורקוב, כתבה בחשבון ה-X שלה "כל המשפחה שלי מאושרת. אנחנו לא יכולים לחכות לראות את אליזבת ולתת לה את כל האהבה שחיכינו לתת לה במשך 903 ימים. אנחנו כל כך אסירי תודה לנשיא טראמפ ולשליחו המיוחד, אדם בוהלר. אם אדם לא היה הופך את חזרתה של אחותי למשימה האישית שלו, אני לא יודעת איפה היינו".

סמדר פרי, חברתה של אליזבת, אמרה הערב לכאן רשת ב':"הנחישות האמריקנית הביאה תוצאות. הם לחצו על ראש ממשלת עיראק שיביא תוצאות. כולנו שמחים מאוד שהסיוט נגמר".

