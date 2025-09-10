המסמך שקושר את יעקב פרי לחטיפת ילדי המיליונרית הגרמנייה - והחולייה הישראלית שביצעה את המשימה

סוכן ביון גרמני חתום על מסמך שלכאורה מתאר פנייה מראש סוכנות הביון הגרמנית לפרי בבקשה להוציא לפועל את חטיפת ילדיה של כריסטינה בלוק מבעלה לשעבר: "פרי קיבל את הפקודה והקצה מספר מתאים של עובדים לביצוע המשימה"

מסמך שנכתב על ידי סוכן סיון גרמני שמוגדר "סודי ביותר" נחשף הערב (שלישי) לראשונה במהדורת כאן חדשות וחושף את הקשר בין ראש שב"כ לשעבר יעקב פרי לחטיפת ילדיה של יורשת המיליונים כריסטינה בלוק.

המסמך נכתב על ידי סוכן הביון הגרמני ורנר מאוס, ובו הוא קושר ישירות את ראש שב"כ לשעבר יעקב פרי וראש ה-BND (שירות המודיעין הגרמני) לשעבר, ד"ר אוגוסט הנינג, למבצע בו חוליה ישראלית חטפה את ילדיה של בלוק מחזקת בעלה לשעבר.

המסמך, שנשלח לרשויות בגרמניה ב-20 בינואר 2025, חושף לכאורה את שרשרת הפיקוד מאחורי החטיפה. לטענתו של מאוס, הנינג פנה ישירות לפרי וביקש ממנו להוציא לפועל את המבצע.

"מר פרי קיבל את הפקודה הזו כנשיא חברת האבטחה הישראלית CGI Group," כתב מאוס, "הוא הקצה מספר מתאים של עובדים לביצוע המשימה, מתוך אמונה שד"ר הנינג פועל בהסכמת השירות החשאי הגרמני".

עוד נחשפו הערב שמותיהם של חברי הצוות הישראלי שלכאורה ביצע את החטיפה. לכאן חדשות נודע כי את המבצע ניהל דוד רם ברקאי, איש מודיעין לשעבר. לצדו פעלו שישה ישראלים נוספים: קרן טננבאום אלג'ם, שתוארה כיד ימינו של ברקאי בניהול המבצע; שלומי אלג'ם, בעלה של קרן ומדריך אמנויות לחימה; צח קארה, אחיו של ח"כ לשעבר אביר קארה, ששימש כנהג במבצע; טל ששון, מדריך ג'יו-ג'יטסו שהוא היחיד שנעצר עד כה ועומד לדין; סעיד בסול ודור גרין-פלסטש.

על פי עדויות, חברי הצוות, שרובם סברו שהם משתתפים במבצע הצלה חוקי, התכנסו במלון "גרנד אליזה" בהמבורג, שבבעלות משפחת בלוק, לתכנון הפעולה.

החטיפה התרחשה בערב השנה החדשה, 31 בדצמבר 2023, בדנמרק. הישראלים הפילו לכאורה את אבי הילדים, לפני שגררו את בנו ובתו ליער, חצו נחל והכניסו אותם למכונית. פיהם של הילדים נאטמו עם סרט דביק ואחד מהם נקשר. הילדים הוברחו לגרמניה, לכאורה בתמורה ל-7 מיליון יורו. בלוק עצמה נאשמת במסגרת הפרשה בכך ששכרה את החברה לביצוע החטיפה. אם תורשע, היא צפויה לעונש של עד 10 שנות מאסר.

חרף הטענות החמורות העולות מהמסמך, בחברת CGI מכחישים כל קשר לפרשה. מנכ"ל החברה, צביקה נווה, מסר בתגובה: "כל הסיפור הזה הוא הזיה אחת גדולה. ל-CGI Group, ליעקב פרי ולי, אין שום קשר, לא מיני ולא מקצתי... אין שום דבר מתוך המזכר הזה, אמת". ממשפחתו של פרי נמסר כי בשל מצבו הרפואי אינו יכול להגיב לטענות.