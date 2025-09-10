שנתיים וחצי בשבי

אחרי שחרורה: בישראל נערכים לחזרתה של צורקוב לארץ

ישראל וארה"ב הגבירו בחודשים האחרונים את הלחצים על עיראק לפעול לשחרור החוקרת הישראלית אליזבט צורקוב, שנחטפה במדינה ב-2023 על ידי "גדודי חיזבאללה". גורמים ישראלים: שחרורה הושג ללא תמורה. צורקוב תוחזר לישראל בימים הקרובים ותיקלט בנוהל בו נקלטו חטופים ששבו מעזה
מחבר סולימאן מסוודה
אליזבט צ'ורקוב
צילום: כאן חדשות

מקורות ישראלים אמרו (היום) כי ישראל לא נדרשה לספק תמורה עבור שחרור אליזבט צורקוב. לדבריהם, ישראל וארה"ב הפעילו לחצים על עיראק בסיוע של אוסטריה, קנדה, גרמניה והצלב האדום. המאמצים להשבת צורקוב הואצו בחודשים האחרונים בהובלת וושינגטון.

גורמים ישראלים קיבלו עדכון רשמי מארה"ב כי צורקוב הועברה נמצאת בשגרירות ארה"ב בבגדאד. היא שוחחה עם מתאם השבויים והנעדרים, גל הירש, וסיפרה לו פרטים בנוגע לתקופה בה הוחזקה בשבי. בישראל החלו להיערך לחזרתה של צורקוב לארץ בימים הקרובים. היא תוחזר לישראל ותיקלט בנוהל בו נקלטו חטופים ששבו מעזה.

האזינו ל"עוד יום":

לדברי גורם עיראקי שעמד בקשר עם המיליציות השיעיות התנאי המרכזי של המיליציות השיעיות שהחזיקו בצורקוב, הוא נתיב ליציאת הכוחות האמריקניים מעיראק. עוד אמר הגורם העיראקי כי המיליציות ניסו לקבל כחלק משחרור צורקוב התחייבות שישראל וארצות הברית לא יתקפו אותן, אך אין אישור לכך שהניסיון צלח והתקבל.

צורקוב, אזרחית ישראל ורוסיה, נחטפה בידי המיליציה "גדודי חיזבאללה" במארס של 2023 והוחזקה בשבי במשך שנתיים וחצי. צורקוב היא אשת אקדמיה אשר פקדה את עיראק באמצעות דרכונה הרוסי לטובת עבודת דוקטורט ומחקר אקדמי מטעם אוניברסיטת פרינסטון שבארה"ב. הדוקטורט של צורקוב עוסק בהשוואה בין התנועה הצדרית והכוחות הלבנוניים. את מחקר השטח היא עשתה בעיראק ובלבנון. המאמצים לשחרורה קרטעו וחודשו בינואר השנה.

תגיות |
