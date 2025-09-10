טראמפ באיום על רוסיה אחרי שיגור הכטב"מים לפולין: "הנה אנחנו מתחילים"

נשיא ארצות הברית רמז לתגובה אמריקנית לשיגור עשרות הכטב"מים לעבר שטח פולין. בצבא רוסיה דחו טענות לפיהן מדובר בפעולה מכוונת: "לא הייתה כוונה לפגוע במטרות בשטח פולין"

טראמפ באיום על רוסיה אחרי שיגורים לפולין: "הנה מתחילים"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר הערב (רביעי) איום על רוסיה לאחר שצבא רוסיה שיגר כטב"מים לעבר פולין.

טראמפ צייץ ברשת החברתית Truth: "מה נסגר עם רוסיה שמפרה את המרחב האווירי של פולין עם כטב"מים? הנה זה מתחיל".

המרחב האווירי סביב מספר נמלי תעופה בולטים בפולין נסגר הלילה לתנועה בשל "פעילות צבאית בלתי מתוכננת הקשורה בביטחון המדינה", זאת לאור חדירת כטב"מים רוסיים לשטח המדינה.

לאחר כמה שעות הודיע ראש הממשלה דונלד טוסק כי "כמות גדולה של כטב"מים" חדרה למרחב האווירי של פולין וחלקם הופל על ידי מערכות הגנה אווירית של נאט"ו.

גורמים בנאט"ו העריכו כי לא מדובר בטעות וכי רוסיה שיגרה בכוונה את הכטב"מים לעבר שטח פולין. מנגד, משרד ההגנה במוסקווה הודיע כי לא הייתה כל כוונה לפגוע במטרות בפולין.

כמה שעות לאחר מכן הודיע משרד החוץ של רוסיה כי הדיווחים של פולין בעניין אירועי הלילה הם "לא יותר ממיתוס" שמנסה להפיץ הממשלה בוורשה לעולם.