טראמפ שינה את שמו של משרד ההגנה ל"משרד המלחמה"
הנשיא האמריקני חתם על הצו הנשיאותי המורה על שינוי השם, והסביר: "זה הולם את מצב העולם כיום"
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ספטמבר 2025
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ספטמבר 2025 צילום: רויטרס

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם הערב (שישי) על צו נשיאותי המשנה של שמו של משרד ההגנה למשרד המלחמה.

"ניצחנו במלחמה העולם הראשוניה והשנייה, ואז הפכנו להיות woke והחלפנו את שם המשרד. אני חושב ששינוי השנה בחזרה ל'משרד המלחמה' הוא הולם לנוכח מצב העולם היום", אמר טראמפ. 

מוקדם יותר היום הודיע משרד החוץ האמריקני על הטלת סנקציות על שלושה ארגוני זכויות אדם אשר מסייעים לבית הדין בהאג בגיבוש תביעות נגד ישראל. זאת, כחלק ממאבקו נגד בית הדין הבין-לאומי הפלילי בהאג.

כזכור, בית הדין הגיש כתבי אישום כנגד ראש הממשלה נתניהו ושר הבטחון לשעבר גלנט. ארצות הברית, אז בראשות הנשיא ביידן, גינתה את המהלך. הנשיא טראמפ חתם בחודש פברואר על צו נשיאותי להטלת עיצומים על בית הדין בהאג, ומאז נקט הממשל בשורת עיצומים על שופטים ותובעים בבית הדין שהיו מעורבים במהלך. ארצות הברית עצמה אינה חברה בבית הדין הבין-לאומי.

היום הטיל משרד החוץ עיצומים על שלושה ארגוני זכויות אדם עצמאיים, בטענה שהם מסייעים לבית הדין לחקור ולהגיש תביעות נגד ישראל. הארגונים הם אל-חק, המרכז הפלסטיני לזכויות אדם והמרכז לזכויות אדם אל-מאזן. שר החוץ מרקו רוביו אמר על המהלך: "ארצות הברית תמשיך לנקוט בצעדים מול ניסיונות בית הדין הבין-לאומי לפגוע בריבונותה ובריבונות בעלות בריתה, ותעניש גורמים אשר משתפים פעולה עם ניסיונות אלה".

