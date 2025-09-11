בעקבות המלחמה: בוטל קונצרט בניצוח להב שני בבלגיה

פסטיבל בבלגיה ביטל את הזמנת הפילהרמונית של מינכן בגלל מנצחה הישראלי להב שני • "לאור תפקידו כמנצח ראשי של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, אין הדבר מבהיר באופן מספק את עמדתו בנוגע למשטר 'רצח העם' בתל אביב", נכתב בהודעת הפסטיבל
מחבר דב גיל-הר
להב שני בקונצרט של הפילהרמונית של מינכן, 2024
להב שני בקונצרט של הפילהרמונית של מינכן, 2024 צילום: גטי אימג'ס

פסטיבל מוזיקה בעיר גנט שבבלגיה ביטל אתמול (רביעי) את הזמנתה של התזמורת הפילהרמונית של מינכן לקונצרט המתוכנן בהמשך החודש - בגלל המנהל המוסיקלי שעתיד להיכנס לתפקידו, הישראלי להב שני, המשמש גם מנצחה של הפילהרמונית הישראלית. מן הפסטיבל הבלגי נמסר כי "החלטה זו התקבלה על סמך אמונתנו שמוזיקה צריכה להיות מקור לחיבור ופיוס".

"אמנם להב שני התבטא מספר פעמים בעבר בעד שלום ופיוס, אך לאור תפקידו כמנצח ראשי של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, אין הדבר מבהיר באופן מספק את עמדתו בנוגע למשטר 'רצח העם' בתל אביב", נמסר מטעם הפסטיבל. "בהתאם לקריאת שרת התרבות, מועצת העיר גנט ומגזר התרבות של גנט, אנו בוחרים שלא להיכנס לשיתופי פעולה עם שותפים שאינם מתנערים באופן חד משמעי מעקרונות אלה".

"בהתחשב במצב הבלתי אנושי הנוכחי, אשר גורם גם לתגובות רגשיות בחברה שלנו, איננו רואים לנכון להמשיך בקונצרט זה", נכתב עוד בהודעת הפסטיבל. "אנו בוחרים לשמור על שלוות הפסטיבל שלנו ולהבטיח את חוויית הקונצרט הן למבקרים והן למוזיקאים".

רשויות העיר מינכן והתזמורת הפילהרמונית שלה הביעו זעזוע מההחלטה. "הן בעבודתו האמנותית והן בהתנהגותו האישית, להב שני מייצג דיאלוג, הומניזם והבנה הדדית. אנו דוחים בתוקף את הנוהג של הצבת אמנים ישראלים תחת חשד כללי והעמדתם לענישה קולקטיבית. הדרת אנשים מהבמה, מאולם הקונצרטים או ממקומות ציבוריים אחרים על רקע מוצאם האתני או שיוכם הדתי מהווה פגיעה בערכים אירופיים ודמוקרטיים בסיסיים", נמסר בהודעת הפילהרמונית של מינכן.

דיטר רייטר, ראש עיריית מינכן מסר כי "הפילהרמונית של מינכן, כשגרירי תרבות של העיר מינכן, מייצגת פתיחות, גיוון ודיאלוג - בין אם בבית במינכן או בסיבובי הופעות באולמות קונצרטים ברחבי אירופה וברחבי העולם. אני מוצא את החלטת מארגני הפסטיבל בלתי מובנת לחלוטין. העיר מינכן, ואני באופן אישי, עומדים איתן לצד הפילהרמונית של מינכן ועם המנצח הראשי העתידי שלה, להב שני".

"העובדה שהפילהרמונית של מינכן לא מוזמנת בגלל שישראלי נמצא על דוכן המנצחים, היא לא יותר מאשר אנטישמיות", כתב שר התרבות של מדינת בוואריה, מרקוס בלום, בציוץ שפרסם אמש ברשת X. "זה מביש, אנטי-תרבותי ופשוט שערורייה".

