ההתנקשות בצ'ארלי קירק

נציג הרשויות ביוטה: יש תיעוד של היורה, הוא נטמע היטב בקמפוס

"יש תיעוד טוב של היורה, הוא צעיר ונטמע היטב בקמפוס"
במסיבת עיתונאים שקיימו הרשויות אמר נציג ה-FBI כי התוקף ירה בקירק מגג בניין ונמלט לאחר מכן לשכונת מגורים סמוכה. לדבריו, רובה הסער שבו השתמש הרוצח אותר • טראמפ הכריז: אעניק לקירק את מדליית החירות הנשיאותית
צ'ארלי קירק באירוע בו נרצח באוניברסיטת יוטה, ספטמבר 2025
צ'ארלי קירק באירוע בו נרצח באוניברסיטת יוטה, ספטמבר 2025 צילום: רויטרס

נציג הרשויות במדינה יוטה שבארצות הברית אמר היום (חמישי) כי מי שהתנקש בפעיל הימין צ'ארלי קירק אמש היה ככל הנראה בגיל של תלמיד קולג' ו"נטמע היטב" באוניברסיטת יוטה שבה אירע הרצח.

לדבריו, נעצרו אתמול כמה חשודים ששוחררו לאחר מכן. הוא ציין כי בידי הרשויות תמונות של החשוד, וכי ניתן היה לעקוב אחר תנועותיו אחרי שעזב את זירת האירוע. 

נציג ה-FBI אמר כי התוקף ירה בקירק מגג בניין, ולאחר מכן נמלט לשכונת מגורים סמוכה. הוא הוסיף כי ככל הנראה נמצא כלי הנשק ששימש את המתנקש, רובה סער, שאותר סמוך לזירה. לדבריו, ה-FBI יבחן את הרובה שהוחרם ואת טביעות האצבע שעליו. 

בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז היום כי יעניק לקירק את מדליית החירות הנשיאותית. 

מותו של קירק נקבע הלילה, אחרי שנורה לעיני המצלמות במהלך אירוע שקיים באוניברסיטת יוטה. הוא היה בן 31 במותו, והניח אחריו אישה ושני ילדים. בתיעוד שהופץ מזירת האירוע נראה קירק צונח אל הקרקע אחרי שהוא נפגע בצווארו. ראש ה-FBI קאש פאטל הודיע שנעצר חשוד ברצח, אך הודיע בהמשך כי הוא שוחרר לאחר חקירת גורמי האכיפה. מוקדם יותר הלילה, נעצר אדם נוסף שנחשד בירי אך שוחרר גם כן זמן קצר לאחר מכן. 

מי שהודיע על מותו של קירק היה הנשיא טראמפ, שאליו היה מקורב, בציוץ ברשת החברתית שבבעלותו. "אף אחד לא הבין או תפס את ליבם של צעירי ארצות הברית טוב יותר מצ'ארלי, הוא היה אהוב ומוערץ על ידי כלום, במיוחד על ידי", כתב טראמפ והוסיף: "מלניה ואני מבקשים להביע תמיכה באישתו אריקה ובמשפחתו. צ'ארלי, אנחנו אוהבים אותך". בנוסף, הורה טראמפ להוריד את כל הדגלים ברחבי המדינה לחצי התורן עד ליום ראשון בערב לכבודו של קירק, שאותו כינה "פטריוט אמריקני אמיתי". 

