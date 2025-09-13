"תדחפו את פלסטין ל***"

המונים במחאת ימין בלונדון, דגלי ישראל וצה"ל הונפו

יותר מ-100 אלף מפגינים בלב בירת אנגליה נגד הגירת מוסלמים ומדיניות ממשלת בריטניה, חלק הניפו שלטים לזכר צ'ארלי קירק • במקביל: הפגנת-נגד של מוחים פרו-פלסטינים • כאלף שוטרים הוצבו במקום מחשש לעימותים
מחבר ישי בר יוסף
דגלי ישראל בהפגנה בלונדון
כמאה אלף בני אדם משתתפים היום (שבת) בהפגנת ימין במרכז לונדון שבאנגליה תחת הסלוגן "אחדו את הממלכה". הפעילויות מאורגנות על ידי פעיל הימין טומי רובינסון. במקביל, מתקיימת הפגנה פרו-פלסטינית. 

האירוע מתויג כ-"פסטיבל חופש הביטוי", ועוסק בנושאים של התנגדות להגירה, זהות לאומית ומה שהמפגינים רואים כהגבלות על חופש הביטוי. מוחים בהפגנת הימין צועדים עם דגלי בריטניה ואנגליה וצועקים "אנחנו רוצים את המדינה שלנו בחזרה". חלקים מהם טענו כי הם מושתקים.

בנוסף חלק מהמפגינים מניפים דגלי ישראל, ואף תועד דגל צה"ל. מבין מניפי הדגלים נשמעו גם קריאות "תדחפו את פלסטין לתחת". 

במקביל, מתקיימת הפגנת נגד של "Stand Up To Racism", בכוונה להפנות תשומת לב למסרים הגזעניים לכאורה של רובינסון. בהפגנה הנגדית, ענדו מוחים מהשמאל הבריטי דגלי גאווה ופלסטין, והשמיעו מסרים אנטי-פאשיסטיים. 

משטרת לונדון נערכו לאירועים, עם פריסה מיוחדת של כיותר מ-1,000 שוטרים והקמת מחסומים ואזורי הפרדה בין שתי הקבוצות. עוד קראו במשטרה לתושבים המוסלמים לא לשנות את שגרת יומם ולא להימנע מלצאת מבתיהם, למרות אזהרות ברוח זו.

רובינסון (ששמו האמיתי הוא סטיבן יאקסלי-לנון) הוא מייסד ארגון ה-English Defense League, והורשע בעבר בין היתר בעבירות תקיפה והונאת משכנתאות, ונגזרו עליו 18 חודשי מאסר בעקבות הפרת צו בית משפט בכך שחזר על דברי דיבה נגד פליט סורי.

