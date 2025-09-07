דוח: אחד מכל חמישה אנשים בבריטניה מחזיק בדעות אנטישמיות

נתונים מטרידים ממחקר שפורסם בבריטניה חושפים כי יותר מ-20% מאזרחי המדינה מסכימים לפחות עם ארבע קביעות אנטישמיות, נתון שהכפיל את עצמו תוך פחות מעשור
מחבר איתמר מרגלית
לונדון: פרו-פלסטינים בהפגנת תמיכה בחמאס אחרי 7 באוקטובר
לונדון: פרו-פלסטינים בהפגנת תמיכה בחמאס אחרי 7 באוקטובר צילום: AP Photo/Andrew Medichini

העיתון הבריטי "סאנדיי טלגרף" פרסם היום (ראשון) דוח המבוסס על נתוני מחקר חדש בממלכה אשר מגלה כי אחד מכל חמישה בריטים מחזיק בדעות אנטישמיות.

מנתוני המחקר המטרידים עלה כי 21 אחוזים בקרב אזרחי בריטניה מסכימים עם ארבע או יותר קביעות אנטישמיות, מספר שהכפיל את עצמו תוך פחות מעשור. עוד עלה כי 45% מהציבור הבריטי סבור שישראל מתייחסת לפלסטינים "כמו שהנאצים התייחסו ליהודים".

בארגון "Campaign Against Antisemitism", שהזמין את הסקר, אמרו שנתון זה גורם לטריוויאליזציה של השואה, וגם מאשים קורבנות לפשעים בביצוע פשעים משלהם. בארגון הודיעו כי יקיימו היום בבירה לונדון הפגנה נגד אנטישמיות.

בהפגנה שערכו אמש פרו-פלסטינים בבירה הבריטית עצרה המשטרה יותר מ-400 מפגינים למען ארגון Palestine Action, שפעילותו נאסרה באנגליה לאחר שפעיליו פרצו לבסיס צבאי בריטי וחיבלו במטוסים לפני כמה חודשים. על פי הדיווחים, מאות מפגינים התאספו מול בניין הפרלמנט בלונדון כדי למחות על הוצאתו של הארגון מחוץ לחוק. מהמשטרה נמסר כי כוחות שנכחו בהפגנה "סבלו מאלימות יוצאת דופן וספגו אגרופים, בעיטות והשלכת חפצים".

