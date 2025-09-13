המאמצים הקטריים – והמעורבות האיראנית: לקראת "פסגת החירום" הערבית

קטר ממשיכה לנסות לגבש חזית מול ישראל לקראת "פסגת החירום" של המדינות המוסלמיות, כשבאיראן מכינים את הקרקע לגיבוש קואליציה אזורית אנטי-ישראלית • נתניהו הודה בכישלון חיסול בכירי חמאס בקטר: "אם ניפטר מהם - יוסר המכשול לשחרור החטופים"

איראן פועלת לגיבוש קואליציה אזורית משותפת נגד ישראל במסגרת פסגת החירום שתיערך בדוחה ביום שני בשל התקיפה הישראלת בקטר. כך פרסם הערב (שבת) כתבנו רועי קייס במהדורה.

לקראת הפסגה הערבית: בקטר מנסים לאחד את המדינות הערביות סביב הקמת "ציר אנטי-ישראלי" - בעידוד איראן @kaisos1987 #חדשותהשבת עם @AyalaHasson pic.twitter.com/F1JcA4YTbI — כאן חדשות (@kann_news) September 13, 2025

עלי לארגי'אני, יו"ר המועצה לביטחון לאומי האיראני הפציר היום במדינות שמתכנסות לכל הפחות לגבש חמ"ל משותף נגד ישראל. במילים אחרות ציר אנטי-ישראלי במקום ציר אנטי-איראני. בנוסף לאיראנים, ממסרים שדלפו ממסרים עולה שבקהיר מנסים להחיות מחדש את רעיון הכוח הערבי המשותף אל מול ישראל, אך בינתיים התכנונים האלו עוד בשלבים הראשוניים וייקח זמן עד שיהפכו לממשיים.

הקטרים מצידם, מעוניינים לראות החלטה "עם שיניים" נגד ישראל בניגוד לרוב הפסגות הערביות הקודמות. סימן השאלה הגדול הוא מה יחליטו מדינות כמו האמירויות, שמקיימות יחסים עם ישראל, תשובה על כך אנו צפויים לקבל בפסגה ביום שני.

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה היום ברשת X בכישלון ניסיון החיסול בקטר: "אם ניפטר מצמרת חמאס - זה יסיר את המכשול העיקרי לשחרור החטופים".