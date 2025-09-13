טראמפ ואאל ת'אני נפגשו בניו-יורק

נשיא ארצות הברית וראש ממשלת קטר נפגשו על רקע ניסיון חיסול בכירי חמאס. מהבית הלבן לא נמסרו פרטים על תוכן השיחה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת קטר מוחמד אאל ת'אני נפגשו בניו-יורק. כך אישרו היום (שישי) בבית הלבן, אך לא סיפקו פרטים על תוכן הפגישה. סטיב וויטקוף, השליח האמריקני בשיחות המשא ומתן בין ישראל לחמאס, נכח גם הוא.

השלושה נועדו שלושה ימים לאחר התקיפה שביצעה ישראל בדוחה בניסיון לחסל את בכירי חמאס, ועל רקע מאמציה של ארצות הברית לשמר את היחסים ההדוקים עם המדינה המפרצית.

המבנה בו שהו בכירי חמאס בדוחה. צילום: רויטרס

התקיפה הישראלית עוררה ביקורת רבה בקטר ובארצות הברית. אאל ת'אני תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו וטען שהוא "חייב לעמוד לדין על הפרת כל חוק בין-לאומי". בנוסף איים ראש ממשלת קטר כי "תהיה תגובה" לתקיפה הישראלית.

בנאום במועצת הביטחון אמר אאל ת'אני שהתקיפה הייתה "ניסיון לסכל את המאמצים להביא לסיום המלחמה בעזה". לדבריו, מנהיגי ישראל "לא גילו כל התחשבות בחיי החטופים". מנגד, ועל אף המסר שהועבר מדוחה בנוגע להמשך שיחות המשא ומתן, אותת ראש ממשלת קטר כי ארצו תמשיך במאמצי התיווך ותמלא את תפקידה "ההומניטרי והדיפלומטי למנוע שפיכות דמים".

טראמפ מצידו אמר שהוא "לא מרוצה בכלל" מניסיון חיסול בכירי חמאס וטען: "תקיפה חד צדדית בתוך קטר, מדינה ריבונית ובעלת ברית קרובה של ארצות הברית, שעובדת מאוד קשה ובאומץ לוקחת סיכונים לתיווך עסקה לא מסייעת למטרות הישראליות או האמריקניות".

בכירים בחמאס נפצעו - אך לא נהרגו: פרטים מתוצאות התקיפה בדוחה

אמש נחשף בכאן חדשות כי חמאס תדרך מספר מצומצם של אנשים לגבי תוצאות ניסיון החיסול של חברי הנהגת הארגון בתקיפה הישראלית בדוחה. מקור פלסטיני המקורב לחמאס אמר: "קיבלנו אינדקציות מחמאס לכך שח'ליל אל-חיה נפצע בתקיפה הישראלית".

המקור הוסיף כי יחד עם אל-חיה, לפחות עוד שני בכירים נוספים נפצעו. לצד זאת הבהיר: "אף אחד מחברי ההנהגה לא נהרג ישירות מהתקיפה". המקור אמר כי אופי הפציעה של אל-חיה ודרגת החומרה שלה לא נמסר.