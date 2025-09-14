לקראת חגי תשרי

המל"ל מתריע: סיכון מוגבר לפיגועים נגד ישראלים בחו"ל סביב 7 באוקטובר

המטה לביטחון לאומי מבקש מאזרחים ישראלים להימנע מלהגיע למדינות בהן קיימת להם סכנת חיים ממשית - בהן מדינות עימן יש לישראל הסכם שלום • במל"ל הזהירו מפני סיכון מוגבר לפיגועים נגד ישראלים בחו"ל סביב מלאת שנתיים לטבח ולמלחמה בעזה | ההנחיות המלאות
מחבר סולימאן מסוודה
הפגנה פרו-פלסטינית ברומא, נובמבר 2023
הפגנה פרו-פלסטינית ברומא, נובמבר 2023 צילום: אי-פי

המטה לביטחון לאומי פרסם היום (ראשון) עדכון לרשימת המדינות שעל אזרחים ישראלים להימנע מלהגיע אליהן, בהן מדינות עימן יש לישראל הסכם שלום, והתריע מפני סיכון מוגבר לפיגועים נגד ישראלים בחו"ל סביב תאריך 7 באוקטובר.

מלבד מדינות אליהן אסורה הגעת ישראלים על-פי חוק, כמו עיראק, תימן, איראן, סוריה, לבנון וסעודיה, במל"ל הזהירו מהגעה למדינות נוספות, בשל סכנת חיים ממשית לישראלים כמו בנגלדש, סומליה, פקיסטן, אפגניסטן, לוב, אלג'יריה. לצד זאת, במל"ל ביקשו גם להימנע מהגעה למדינות עימן יש לישראל יחסים דיפלומטיים, כמו ירדן, מצרים כולל חצי האי סיני, וטורקיה.

המלצות המל"ל לישראלים השוהים בחו"ל

  • להכיר את מדינת היעד אליה נוסעים: הרכב אוכלוסייה, מצב ביטחוני, משטר
  • להימנע מהחצנת סממנים ישראליים ויהודיים
  • להימנע משיח בעברית במקומות ציבוריים
  • להימנע מהשתתפות באירועים רבי משתתפים שאינם מאובטחים
  • להימנע מנסיעה לאתרים מבודדים ללא נוכחות גורמי ביטחון
  • להצטייד מראש במספרי התקשרות עם גורמי הביטחון המקומיים
  • שמירה על ערנות בעת שהייה ביעד, שימת לב למתרחש סביבכם
  • להתרחק מהפגנות ומחאות
  • להימנע מלקיים שיח אודות שירות במערכות הביטחון של ישראל עם גורמים שאינם מוכרים

במטה לביטחון לאומי הדגישו גם את הסיכון שבפרסום תכנים ברשתות החברתיות המעידים על שייכות לכוחות הביטחון של ישראל, בין אם בסדיר, במילואים ובקבע, מחשש לכך שגורמים שונים יסמנו אותם כיעד לפגיעה.

כאמור, במל"ל העריכו כי תאריך 7 באוקטובר, קרי במלאת שנתיים לטבח ולמלחמה בעזה, יגברו המאמצים למימוש פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחו"ל, הן באמצעות פעולה מתוכננת והן באמצעות "יוזמות מקומיות" או מפגעים בודדים.

"גורמים טרור שונים, רובם בהובלת איראן וחמאס, ממשיכים לנסות להוציא לפועל פיגועים נגד יעדים וישראלים", מסרו במטה לביטחון לאומי. "במסגרת זו סוכלו עשרות צירי פיגוע, אך בחצי השנה האחרונה נרשמו גם מספר אירועים בולטים של תקיפות פיזיות אלימות ופעילויות טרור לצד מקרי אנטישמיות מילולית והסתה ברשתות החברתיות".

