חברי ההרכב "בוב וילן" חגגו את רצח צ'ארלי קירק וקראו "למצוא את הציונים ברחובות"

המוזיקאי הבריטי בובי וילן, חבר ההרכב "בוב וילן", בירך את ההתנקשות בפעיל הימין צ'ארלי קירק במהלך הופעה באמסטרדם אתמול בערב (שבת). וילן כינה את קירק "חתיכת חרא", ואמר שמי שמדבר שטויות - יחטוף. וילן חזר במופע על קריאות "מוות לצה"ל", שעוררו מהומה בהופעת ההרכב בפסטיבל גלסטונברי בקיץ האחרון. וילן קרא גם "לז*ן את הציונים", ושלהב את הקהל בקריאה: "לכו תמצאו אותם ברחובות".

מנהיג מפלגת הימין הקיצוני "חירות" בהולנד, חרט וילדרס, כתב ברשת-X: "אף פעולה של ראש עיירת אמסטרדם, התובע הציבורי או של שר. כולם שותקים. אנרכיה מוחלטת בהולנד. עצרו וגרשו אותו עכשיו!".

כזכור, חברי ההרכב הובילו את הקהל בקריאות "לשחרר את פלסטין" ו"מוות לצה"ל" ביוני האחרון. המשטרה בבריטניה פתחה בחקירה פלילית נגד חברי ההרכב בעקבות האירועים בפסטיבל המוזיקה. בנוסף, משרד החוץ של ארצות הברית ביטל את הוויזה האמריקנית שהחזיקו השניים. לאחר ההחלטה נמסר כי "זרים המהללים אלימות ושנאה אינם מבקרים רצויים במדינתנו". הצמד אמור היה להגיע לארצות הברית בסתיו כחלק מסיבוב הופעות.

יוצר התוכן המקורב לתנועת MAGA ולנשיא טראמפ צ'ארלי קירק נרצח ביום רביעי האחרון במהלך אירוע באוניברסיטת יוטה. קירק היה ידוע בדעותיו השמרניות ובהתבטאויותיו הקיצוניות כנגד זכויות להט"ב וזכויות נשים לצד אמירות גזעניות ואנטישמיות. קירק היה גם תומך מוצהר של ישראל.