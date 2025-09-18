שלט בגרמניה: "הכניסה ליהודים אסורה, לא סובל אתכם"

הנס ולטן רייש, בעל חנות בעיר פלנסבורג הכריז כי הוא אוסר על יהודים להיכנס לבית העסק שלו בשל המלחמה בעזה. הרשויות הסירו את השלט. הנציב לענייני אנטישמיות: מעשה המזכיר את התקופה הנאצית

הנס ולטן רייש, בעל חנות ברחוב דובורגר בפלנסבורג, גרמניה, תלה אתמול (רביעי) שלט האוסר על יהודים להיכנס לעסק שלו כמחאה על המלחמה בעזה, עם הכיתוב "ליהודים אסור להיכנס לכאן!!! שום דבר אישי, וגם אין אנטישמיות, פשוט לא סובל אתכם".

הרשויות הסירו את השלט למחרת, ופתחו בחקירה נגדו בחשד להסתה לשנאה. פליקס קליין, הנציב הפדרלי לענייני אנטישמיות בגרמניה, גינה את בעל החנות ואמר שהדבר מזכיר את החרמות נגד יהודים בתקופת הנאצים.

התקרית הובילה למעשי התנכלות לחנות, לאיומים על רייש ולגינויים נרחבים ברשת. בשנת 2024 חלה בגרמניה עלייה של 83% בפשעים על רקע אנטישמי.

שגריר ישראל בגרמניה: "שנות ה-30 חזרו"

שגריר ישראל בגרמניה רון פרושאור הגיב לשלט וצייץ: "שנות ה-30 חזרו. כך בדיוק זה התחיל - צעד אחר צעד, שלט אחר שלט. זו אותה שנאה ישנה, ​​רק בגופן אחר. אחרי השלטים באו שברי זכוכית, אש והרס. כיום, אנשים מעמידים פנים שזה "שום דבר אישי". זה מעולם לא היה קשור לציונות. זה תמיד היה קשור לחיים יהודיים. וזה אף פעם לא נגמר ללא פגע"".

פרושאור קרא לפוליטיקאים הגרמנים שלא לחכות עד שיהיה מאוחר מדי, שכן "חיים יהודיים חייבים להיות בטוחים וגלויים בגרמניה". הוא מסכם את תגובתו באיחול לבעל החנות "שאף נוצרי, לא מוסלמי, לא אתאיסט ולא יהודי לא ייכנס שוב לחנותו לעולם".