ארה"ב הטילה וטו על החלטה במועצת הביטחון של האו"ם להפסקת אש בעזה ללא שחרור חטופים

ההחלטה, בה תמכו כל החברות במועצת הביטחון מלבד ארצות הברית, קוראת להפסקת אש ללא תנאים - ולא כוללת גינוי לחמאס. הנציגה האמריקנית: "הנראטיבים הכוזבים של חמאס זוכים לתהודה במועצה"

ארצות הברית הטילה הערב (חמישי) וטו במועצת הביטחון של האו"ם על החלטה הקוראת להפסקת אש ללא תנאים בעזה. ההחלטה, שיזמה אלג'יריה, זכתה לתמיכה של כל 14 החברות במועצת הביטחון - מלבד ארצות הברית, שמנעה את קבלתה באמצעות הוטו שהטילה.

ההחלטה דרשה הפסקת אש מיידית וללא תנאים בעזה. היא לא כללה גינוי לחמאס או התניה בשחרור החטופים, דרשה את הסרת כל המגבלות על הכנסת סיוע הומניטרי וכן חידוש שירותים חיוניים ברצועה.

הנציגה האמריקאית בדיון, מורגן אורטגוס, הסבירה את הטלת הווטו: "ההצעה מעניקה לגיטימציה לנרטיבים הכוזבים שמשרתים את חמאס, שלצערנו זכו לתהודה במועצה הזו. לעזה יש צרכים הומניטריים בגלל חמאס"

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, תקף את ההחלטה: "עבור חלק מהחברים במועצה מדובר בהופעה, עבור ישראל זו מציאות יומיומית. מי שבאמת דואג לעתידם של אזרחי עזה צריך לפעול להוצאת חמאס מעזה. כל עוד החטופים מוחזקים בידי ארגון הטרור האכזרי הזה, אין ולא תהיה הפסקת אש".

ארצות הברית הטילה וטו על הצעות במועצת הביטחון של האו"ם שקראו להפסקת אש המותנית בשחרור חטופים, בחודש יוני השנה וכן בחודש נובמבר 2024.