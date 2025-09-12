פרסום ראשון

בגלל היחס לישראל: גרמניה עשויה לשלול תקציבים מהאו"ם

בגלל היחס לישראל: גרמניה עשויה לשלול תקציבים מהאו"ם
לכאן חדשות נודע כי פרלמנטרים גרמנים שוקלים לפגוע בתקצוב מהארגון של האו"ם לקידום והעצמת נשים. הסיבה: התעלמות הארגון מפגיעה בנשים בטבח 7 באוקטובר. השרה מאי גולן: "צריך שהצביעות שלהם תיחשף"
מחבר סולימאן מסוודה
Getting your Trinity Audio player ready...
עצרת האו"ם
צילום: אי-פי

ישראל פועלת לפגוע בלגיטימציה של ארגון האו"ם לקידום והעצמת נשים ולמנוע ממנו תקציבים. כך פורסם הבוקר (שישי) בכאן רשת ב'.  

הארגון אמור לפעול לטובת קידום הנשים בעולם, אבל בישראל הוא נתפס ככזה שלא הכיר במעשים הקשים והזוועתיים שקרו בנשים במהלך טבח 7 באוקטובר ובעיקר במסיבת הנובה.

לכאן חדשות נודע כי מי שעשויה לשנות את יחסה לארגון היא גרמניה, אחת המדינות החזקות והמשמעותיות באירופה. פרלמנטרים גרמנים שוקלים כעת לבטל העברת תקציבים לארגון. מדובר בסכום של כ-100 מיליון יורו בשלוש שנים.

השרה מאי גולן שביקרה לאחרונה בבירת גרמניה אמרה: "פגשתי בברלין פרלמנטרים שמוכנים לסייע למאבק מול הארגון שטוען לייצוג נשים בעולם, אבל לא מגנה את מה שקרה לנשים יהודיות ב-7 באוקטובר. צריך שהצביעות שלהם תיחשף ברבים".

עוד בנושא

מטוס יורופייטר טייפון של חיל האוויר הגרמני, ארכיון

למרות הכרזתה על אמברגו: גרמניה ממשיכה לרכוש נשק מישראל

פעיל יהודי שהותקף בפרנקפורט

פרו-פלסטינים ריססו צבע על פעילים שתלו שלטי חטופים בפרנקפורט

תגיות |
בחירת העורכת
  • תרבות הביטול
    מה היה הטיפ של הרב אורי זוהר לקולנוען המתחיל?
  • צרות של עשירים: אילון מאסק נפרד מהתואר "האיש העשיר בעולם"
    צרות של עשירים: אילון מאסק כבר לא "האיש העשיר בעולם"
  • נעם תיבון ורעייתו גלי מיר-תיבון בפסטיבל טורונטו, הלילה
    תחת אבטחה כבדה: הסרט על נעם תיבון הוקרן בפסטיבל טורונטו
  • אייפון 17 בדרך: מתי יגיעו האייפונים החדשים לישראל - וכמה הם יעלו?
    אייפון 17 בדרך לישראל. כמה הוא יעלה לנו?
  • אמה סטון, חואקין פיניקס, ניקולה קוכלן
    החרם על מוסדות קולנוע מישראל ממשיך להתרחב

אולי יעניין אותך