בגלל היחס לישראל: גרמניה עשויה לשלול תקציבים מהאו"ם

לכאן חדשות נודע כי פרלמנטרים גרמנים שוקלים לפגוע בתקצוב מהארגון של האו"ם לקידום והעצמת נשים. הסיבה: התעלמות הארגון מפגיעה בנשים בטבח 7 באוקטובר. השרה מאי גולן: "צריך שהצביעות שלהם תיחשף"

ישראל פועלת לפגוע בלגיטימציה של ארגון האו"ם לקידום והעצמת נשים ולמנוע ממנו תקציבים. כך פורסם הבוקר (שישי) בכאן רשת ב'.

הארגון אמור לפעול לטובת קידום הנשים בעולם, אבל בישראל הוא נתפס ככזה שלא הכיר במעשים הקשים והזוועתיים שקרו בנשים במהלך טבח 7 באוקטובר ובעיקר במסיבת הנובה.

לכאן חדשות נודע כי מי שעשויה לשנות את יחסה לארגון היא גרמניה, אחת המדינות החזקות והמשמעותיות באירופה. פרלמנטרים גרמנים שוקלים כעת לבטל העברת תקציבים לארגון. מדובר בסכום של כ-100 מיליון יורו בשלוש שנים.

השרה מאי גולן שביקרה לאחרונה בבירת גרמניה אמרה: "פגשתי בברלין פרלמנטרים שמוכנים לסייע למאבק מול הארגון שטוען לייצוג נשים בעולם, אבל לא מגנה את מה שקרה לנשים יהודיות ב-7 באוקטובר. צריך שהצביעות שלהם תיחשף ברבים".