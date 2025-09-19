מועצת הביטחון החליטה: הסנקציות על איראן יוטלו מחדש

מועצת הביטחון החליטה: הסנקציות על איראן יוטלו מחדש
המועצה הצביע נגד הצעת החלטה להסיר את הסנקציות לאחר שבריטניה, צרפת וגרמניה הפעילו את מנגנון ה"סנאפבק". המשמעות: הסנקציות יוחזרו החל מסוף השבוע הבא
  • רם ברנדס
מועצת הביטחון של האו"ם
מועצת הביטחון של האו"ם צילום: AP Photo/Julia Nikhinson

מועצת הביטחון של האו"ם דחתה היום (שישי) ברוב קולות את הצעת ההחלטה שהייתה מאפשרת את המשך הקלת העיצומים נגד איראן. משמעותה של ההצבעה היא שהסנקציות של מועצת הביטחון יוטלו מחדש החל מ-27 בספטמבר. 

ההצבעה נבעה בעקבות הכרזתן של בריטניה, צרפת וגרמניה להפעלת מנגנון ה"סנאפבק" ולחדש את עיצומי מועצת הביטחון נגד תוכנית הגרעין האיראנית. זאת, בשל אי עמידתה של הרפובליקה האסלאמית בהתחייבויותיה מהסכם הגרעין שנחתם ב-2015 עם המעצמות. 

מתוך המדינות החברות במועצה הצביעו ארבע מדינות בעד הסרת הסנקציות - אלג'יריה, סין, פקיסטן ורוסיה. תשע המדינות שהתנגדו להצעה הן דנמרק, צרפת, יוון, פנמה, סיירה לאון, סלובניה, סומליה, בריטניה וארצות הברית. גיאנה וקוריאה הדרומית נמנעו בהצבעה. 

שר החוץ גדעון סער בירך על החלטת המועצה ומסר: "תוכנית הגרעין של איראן אינה מיועדת למטרות שלום. המשמעות של איראן חמושה בנשק גרעיני היא שהמשטר המסוכן ביותר יחזיק בנשק המסוכן ביותר, דבר שיערער באופן דרמטי את היציבות והביטחון העולמיים". מטרת הקהילה הבין-לאומית חייבת להישאר ללא שינוי: למנוע מאיראן להשיג אי פעם יכולות גרעין".

