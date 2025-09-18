ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי בשיחה עם יועציו, טראמפ אמר שנתניהו מעדיף להשתמש בלחץ צבאי במקום לקדם הסכם להפסקת אש • על פי הדיווח, בעקבות התקיפה בקטר, הנשיא הביע זעמו באופן נחרץ, בשיחה בה נכח גם שר החוץ האמריקני רוביו

טראמפ ליועציו על רקע התקיפה בקטר: "נתניהו דופק אותי!"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ספג ביקורת אישית מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, על רקע ניסיון חיסול בכירי חמאס בדוחה, כך חשף היום (חמישי) ה"וול סטריט ג'ורנל".

על פי העיתון האמריקני, טראמפ אמר בשיחה עם יועציו כי נתניהו מעדיף לחץ צבאי על פני הסכם להפסקת אש במשא ומתן. לפי מקורות בוול סטריט ג'ורנל, זעמו של הנשיא הגיע לשיאו לאחר התקיפה בקטר כשהנשיא אמר בשיחה עם צוות יועציו הבכירים: "נתניהו דופק אותי!". על פי הדיווח, בשיחה נכח שר החוץ האמריקני מרקו רוביו.

מוקדם יותר השבוע הנשיא טראמפ שב והתייחס לתקיפת ישראל בקטר ואמר שישראל צריכה להיות זהירה מאוד. "הם צריכים להילחם בחמאס אבל קטר היא בת ברית נהדרת של ארצות הברית", אמר הנשיא האמריקני. טראמפ אמר את הדברים לפני המראתו חזרה לבית הלבן, כשנשאל בשיחה עם כתבים מה המסר שלו לראש הממשלה נתניהו, לאחר התקיפה בקטר.

בשבוע שעבר דיווח אתר החדשות "פוליטיקו" כי הנשיא טראמפ ועוזריו הקרובים מודאגים מכך שהתקיפה הישראלית בקטר סיכלה את המו"מ לעסקת חטופים. לפי גורם שמקורב לצוות הביטחון הלאומי של הנשיא, וגורם אמריקני נוסף שמעורה בפרטים, התסכול של הממשל האמריקני מראש הממשלה נתניהו העמיק מאז התקיפה בקטר וטראמפ ועוזריו תוהים האם גם ניסה לחבל בשיחות.

"זה נראה שבכל פעם שיש התקדמות - נתניהו מפציץ מישהו", אמר ל"פוליטיקו" גורם שמקורב לצוותו של הנשיא טראמפ. "זאת הסיבה שהנשיא ועוזריו כל כך מתוסכלים ממנו", הוסיף הגורם.