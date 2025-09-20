לאחר ביטול התוכנית של ג'ימי קימל: ירי בוצע לעבר תחנת ABC בקליפורניה

כיומיים לאחר שתוכנית הלייט-נייט הפופולרית בוטלה בעקבות התייחסות של קימל לרצח צ'ארלי קירק, ירי בוצע לעבר תחנת הרשת בסקרמנטו. אין נפגעים בנפש, אך נזרק נגרם למבנה. טרם נעצרו חשודים

ירי בוצע הלילה (שבת) לעבר תחנת שידור מקומית של רשת ABC בסקרמנטו שבקליפורניה, ארצות הברית. אין נפגעים באירוע, אך נגרם נזק קל לחזית הבניין.

אירוע הירי התרחש כיומיים לאחר שברשת הודיעו על הורדת תוכנית הלייט-נייט של ג'ימי קימל בעקבות אופן התייחסותו לרצח צ'ארלי קירק, ואחרי שביום חמישי כ-15 בני אדם הפגינוט מול התחנה בעקבות המהלך. הפגנות דומות נערכו מול תחנות שידור נוספות של הרשת.

לפי שעה לא נעצרו חשודים במעשה, ובמשטרה לא טוענים לקשר בין האירוע לבין ביטול התוכנית של קימל.

תוכניתו של קימל, "ג'ימי קימל לייב!", הורדה מלוח השידורים "עד להודעה חדשה". הודעת הביטול הגיעה לאחר ביקורות שנשמעו נגד המנחה המוכר, בעקבות דברים שאמר בתוכניתו על האופן בו התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לרצח של הפעיל הפוליטי צ'ארלי קירק.

ביום שני האחרון אמר קימל במונולוג הפתיחה של תוכניתו כי תנועת MAGA עושה הכול כדי להראות שהמתנקש אינו אחד מהם - ולהרוויח הון פוליטי מרצח קירק.

"היו לנו כמה נקודות שפל בסוף השבוע כשהכנופייה של MAGA ניסתה באופן נואש לתאר את הילד הזה שרצח את צ'ארלי קירק בתור כל דבר שהוא אחר מהם, עם כל מה שהם יכולים כדי להרוויח ניצחונות פוליטיים מזה", אמר קימל. בהמשך שידר קטע בו הנשיא טראמפ ספד לקירק ואמר שזה "פחות נראה כמו אבל של אדם מבוגר על אדם אחר, אלא יותר כמו אבל של ילד בן 4 על מות דג הזהב שלו".