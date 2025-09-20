סקר בצרפת: 71% מתנגדים להכרה מיידית במדינה פלסטינית

מהסקר עולה כי רוב מכריע בציבור הצרפתי מתנגד להכרה מיידית במדינה פלסטינית טרם שחרור החטופים והכרעת חמאס. מנגד, 19% הצהירו כי פעולה נגד יהודים בצרפת על רקע המלחמה בעזה היא עניין לגיטימי

71% מתנגדים להכרה מיידית במדינה פלסטינית טרם שחרור החטופים וכניעת חמאס, כך עולה מסקר שפורסם היום (שבת) מטעם המועצה המייצגת את הארגונים היהודיים במדינה.

29% בלבד מהצרפתית תומכים בהכרה מיידית במדינה פלסטינית. עוד עולה ממצאי הסקר כי 68% אחוזים מהציבור רואים במעשיים אנטישמיים לא רק איום על היהודים במדינה אלא כאיום כללי על החברה הצרפתית.

לעומת זאת, 19% הצהירו כי פעולה נגד הציבור היהודי בצרפת בשל הסכסוך בעזה היא עניין לגיטימי. יש לציין כי שיעור הצעירים בני 18 עד 24 הסבורים כך עומד על כ-31%.

לפני כחודשיים הצהיר נשיא צרפת עמנואל מקרון כי ארצו תכיר רשמית במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם הקרובה. בחשבון ברשת X כתב מקרון: "צרפת נאמנה למחויבותה ההיסטורית לשלום צודק ומתמשך במזרח התיכון, החלטתי שצרפת תכיר במדינת פלסטין. אפרסם הודעה חגיגית בעצרת הכללית של האומות המאוחדות בספטמבר".

לדבריו, "הצורך הדחוף כיום הוא לסיים את המלחמה בעזה ולהציל את האוכלוסייה האזרחית".