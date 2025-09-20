סקר בצרפת: 71% מתנגדים להכרה מיידית במדינה פלסטינית

סקר בצרפת: 71% מתנגדים להכרה מיידית במדינה פלסטינית
מהסקר עולה כי רוב מכריע בציבור הצרפתי מתנגד להכרה מיידית במדינה פלסטינית טרם שחרור החטופים והכרעת חמאס. מנגד, 19% הצהירו כי פעולה נגד יהודים בצרפת על רקע המלחמה בעזה היא עניין לגיטימי
מחבר רם ברנדס
  • רם ברנדס
Getting your Trinity Audio player ready...
הפגנות פרו פלסטיניות בעולם
צילום: רויטרס

71% מתנגדים להכרה מיידית במדינה פלסטינית טרם שחרור החטופים וכניעת חמאס, כך עולה מסקר שפורסם היום (שבת) מטעם המועצה המייצגת את הארגונים היהודיים במדינה.

29% בלבד מהצרפתית תומכים בהכרה מיידית במדינה פלסטינית. עוד עולה ממצאי הסקר כי 68% אחוזים מהציבור רואים במעשיים אנטישמיים לא רק איום על היהודים במדינה אלא כאיום כללי על החברה הצרפתית.

לעומת זאת, 19% הצהירו כי פעולה נגד הציבור היהודי בצרפת בשל הסכסוך בעזה היא עניין לגיטימי. יש לציין כי שיעור הצעירים בני 18 עד 24 הסבורים כך עומד על כ-31%.

לפני כחודשיים הצהיר נשיא צרפת עמנואל מקרון כי ארצו תכיר רשמית במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם הקרובה. בחשבון ברשת X כתב מקרון: "צרפת נאמנה למחויבותה ההיסטורית לשלום צודק ומתמשך במזרח התיכון, החלטתי שצרפת תכיר במדינת פלסטין. אפרסם הודעה חגיגית בעצרת הכללית של האומות המאוחדות בספטמבר".

לדבריו, "הצורך הדחוף כיום הוא לסיים את המלחמה בעזה ולהציל את האוכלוסייה האזרחית".

עוד בנושא

AP photo/Hatem Moussa

רה"מ ביקש מארה"ב ללחוץ על קהיר לצמצם כוחות בסיני

דיון בנושא פתרון שתי המדינות באו

בישראל נערכים: עוד מדינות יפעלו להכרה במדינה פלסטינית

תגיות |
בחירת העורכת
  • העשירייה
    אתם הצבעתם: אלה השירים שעשו לכם את השנה | המצעד השנתי
  • מדונה
    התגעגעתם? מדונה בבשורה שתשמח את המעריצים
  • האם השכולה
    "ידעתי שתגיע הדפיקה בדלת": בנה של נאווה נפל בח'אן יונס
  • משבר ההייטק בישראל
    פחות סטרט-אפים, יותר אקזיטים: איפה עומד ההייטק הישראלי?
  • "פריצת דרך טכנולוגית עולמית": גיים-צ'יינג'ר? מערכת היירוט בלייזר עושה היסטוריה
    תשנה את שדה הקרב: מערכת היירוט בלייזר עושה היסטוריה

אולי יעניין אותך