אחרי התקיפה הישראלית בדוחה: איש האופוזיציה הקטרי טוען - "התמיכה בטרור מסכנת את קטר"

ח'אלד אל-היל, אופוזיציונר מקטר שגולה בלונדון ומבוקש על ידי הרשויות בדוחה, מזהיר שהתמיכה של ארצו בחמאס ובארגוני טרור מעמידה אותה בסכנה: "הגיעה המכה הראשונה והיא בגדר אזהרה. יהיו תקיפות נוספות"

ח'אלד אל-היל, פעיל אופוזיציה מקטר שגולה בלונדון ומבוקש על ידי הרשויות בארצו, שוחח הערב (שבת) עם כאן חדשות על מאמציו לאתגר את השלטון בדוחה.

איש האופוזיציה הקטרי, שגלה מהמדינה, בריאיון מיוחד

בריאיון מיוחד שהתפרסם במלואו הערב בחדשות השבת, אל-היל מזהיר את השלטון בארצו שהתקיפה הישראלית בדוחה היא רק הסנונית הראשונה - ושהתמיכה בחמאס ובארגוני טרור תוביל את הנסיכות המפרצית לאבדון. "הייתה תקיפה מאיראן ותקיפה ישראלית. אנחנו יודעים שיהיו תקיפות נוספות בהמשך. העם הקטרי מאוד מודאג", אמר.

"הנהגת חמאס חיים במלונות בקטר ומנהלים מו"מ כשהעם בעזה ובפלסטין סובל מאוד כל יום בגלל חמאס ובגלל המשטר הקטרי", טען. לדבריו, התיווך הקטרי תלוי בנוכחות של חמאס: "אין נוכחות למאמצי תיווך קטריים ללא ארגון טרור שנתמך בידי קטר. קטר טוענת בפני המערב שהם מתווך ובעל ברית של ארצות הברית, אבל הבעיה עכשיו שארגוני הטרור האלה נתמכים בידי קטר מאז שהיא נוסדה ועד היום".

לדבריו, קטר מתנהלת כסוכנת כפולה בקשריה בעולם: "קטר אומרת לארצות הברית, לנו יש לנו יחסים עם פלוני כזה או אחר והאמריקנים רואים בהם טרוריסטים. מה המשטר הקטרי עושה? הם מרגלים אחר שני הצדדים ומעבירים מידע, מהאמריקנים לטרוריסטים ומהטרוריסטים לאמריקנים ובאותו הזמן הם מגנים על אותם ארגוני טרור".

אל-היל ביקש להעביר מסר לרשויות בקטר: "המשטר צריך לשים את האינטרס של האזרח בראש סדר העדיפויות. יש דברים שאפילו האמריקנים לא יגידו לכם. יש סכנה גדולה למדינה. הגיעה המכה הראשונה והיא בגדר אזהרה. הזהרנו ממנה לפני שקרתה ועכשיו אני אומר לכם שיהיו תקיפות נוספות, אם אתם לא תכבדו את המחויבויות שלכם במישור הבין-לאומי שלא לתמוך בטרור".

איש האופוזיציה שגולה מארצו כבר יותר מעשור רואה בשלטון בדוחה מלוכני ואנטי-דמוקרטי: "הם שמו קץ לדמוקרטיה ולהשתתפות הציבורית. הם תמכו בטרור מזה שנים, הם הפכו את האזרחים לזרים בארצם. העם הקטרי עומד היום לצד המשטר מבחינה רגשית כיוון שהתקיפה הישראלית איחדה חלק מהשורות בקטר, גם את האופוזיציה, אבל בסופו של דבר מה בהמשך? ישראל לא תעצור".

"מה שקרה ב-7 באוקטובר היה פשע נגד אזרחים והמתקפה הרסה את פרויקט ההתנגדות. אני מאמין שהעתיד צריך להיות לכולם. ארצות הברית צריכה לשים גבול למשטר הקטרי ולעצור את האידיאולוגיה הטרוריסטית כיוון שאני ואחרים קטרים לא מקבלים את זה שיש ארגוני טרור בתוך קטר. אזרחים קטרים לא מקבלים את הנוכחות של הנהגת חמאס בקטר ולא נסכים לנוכחות של הנהגת האחים המוסלמים. אנחנו רוצים להיות מדינה ניטרלית".

אל-היל לא חושב שהוא לבד: "הם [השלטון] הביאו את הדמוקרטיה לקצה והם הרסו אותה בגלל החשש על הכיסא שלהם. אני בטוח לחלוטין שאם היינו מתחילים לפעול כמפלגה לאומית דמוקרטית קטרית בתוך המדינה, רבים מהמושגים האלה ישתנו". לדבריו, הוא אופטימי מתמיד לגבי האפשרות שיחזור לקטר: "אני בטוח היום יותר מאשר אתמול".