הרוג באירוע ירי בניו המפשייר, חשוד בירי קרא Free Palestine

במהלך אירוע ירי במועדון גולף בעיר נאשואה שבניו המפשייר, אדם אחד נהרג וכמה נוספים נפגעו • המשטרה עצרה את החשוד במעורבות, אך הנסיבות עדיין לא ברורות
איתמר מרגלית
זירת אירוע הירי בניו המפשייר, לפנות בוקר
זירת אירוע הירי בניו המפשייר, לפנות בוקר צילום: אי-פי

אדם אחד נהרג וכמה אנשים נפגעו באירוע ירי שהתרחש היום (ראשון) לפנות בוקר במועדון גולף בעיר נאשואה שבניו המפשייר. כך מסרו הרשויות במדינה. על פי ההודעה, אדם החשוד במעורבות בירי נעצר. טום ברטלסון, עד ראייה לתקרית, אמר לעיתונאים כי בזמן האירוע החשוד בירי אמר לכאורה ש"הילדים בסדר" וגם "Free Palestine".

האירוע התרחש בסביבות השעה 20:00 בערב (שעון מקומי). הפרקליט הכללי של ניו המפשייר, ג'ון פורמלה, וראש המשטרה בנאשואה, קווין רורק, הודיעו מאוחר יותר בלילה על מותו של גבר שנורה למוות, ועל כמה אנשים נוספים שנפגעו. המשטרה מסרה כי אין איום על הציבור.

פיטר הינקלי, סגן פרקליט כללי בכיר, אמר במסיבת עיתונאים כי בעוד שהאדם שמעורב נמצא במעצר, לא נעצרו חשודים אחרים ולא הוגשו כתבי אישום עד כה. הנסיבות המדויקות של הירי ומספר הקורבנות המדויק אינם ברורים עדיין.

המשטרה דיווחה בתחילה כי שני חשודים חמושים נמלטו ממקום הירי, ואחד מהם נעצר. כעבור שעה, עדכנה המשטרה כי לאחר שצפתה בצילומי מצלמות אבטחה, הם סבורים כי היה יורה אחד בלבד, והוא במעצר.

עדת ראייה בשם סופי פלאבוריס, שהייתה נוכחת בחתונה שהתקיימה במועדון, אמרה כי הירי התרחש במסעדה בחדר סמוך לאולם. היא סיפרה שמישהו היכה את היורה בראשו עם כיסא. לדבריה, החשוד דימם ורץ דרך קבלת הפנים של החתונה אל המטבח. פלאבוריס אמרה עוד כי הסתתרה מתחת לשולחן, ולאחר מכן רצה למקום מבטחים בחדר לוקרים קרוב.

