ארה"ב: טיילר רובינסון התוודה ברצח צ'ארלי קירק בשיחת דיסקורד

בוושינגטון פוסט דווח כי החשוד ברצח צ'ארלי קירק כתב לחבריו ברשת החברתית דיסקורד: "זה היה אני באוניברסיטת יוטה ואלי אתמול. אני מצטער על כל זה"

טיילר רובינסון התוודה בפני חבריו ברצח פעיל הימין צ'ארלי קירק, זמן קצר לפני שהסגיר עצמו לרשויות, כך דווח היום (שני) בעיתון "וושינגטון פוסט".



"היי חברים, יש לי חדשות רעות עבורכם... זה היה אני באוניברסיטת יוטה ואלי אתמול. אני מצטער על כל זה", כתב רובינסון לחבריו ברשת החברתית דיסקורד, בה נוהגים להשתמש גיימרים. ההודעה נשלחה ביום חמישי, שעתיים לפני שהציבור ידע על מעצרו.

החשוד ברצח צ'ארלי קירק, טיילר רובינסון, תושב יוטה בן 22, נעצר ביום שישי האחרון. מושל יוטה ספנסר קוקס התייחס אז למעצר החשוד: "בן משפחה של טיילר רובינסון פנה לידיד משפחה וסיפר שטיילר הודה שביצע את המעשה. המידע הועבר ל-FBI. הוא זוהה גם באמצעות צילומי מצלמות האבטחה כשהגיע לקמפוס. בני משפחה סיפרו שהוא נעשה יותר פוליטי בעת האחרונה ושבארוחת ערב משפחתית סיפר שצ'ארלי קירק מגיע לאוניברסיטה ושהוא לא אוהב אותו כי קירק מפיץ שנאה".

"שותף לחדר שלו הראה הודעות של רובינסון ברשת חברתית, בהן אמר שהוא צריך ללכת לאסוף את הרובה שלו ועל כך שהשאיר אותו עטוף במגבת. הוא דיבר בהודעות גם על חריטת מסרים על התחמושת". המושל קוקס טען כי על התרמילים שנמצאו בזירת הירי היו הכתובות "היי פאשיסט, תפוס!", "בלה צ'או" ו"אם אתה קורא את זה אתה גיי". המושל קוקס הוסיף כי החשוד נעצר באזור מגוריו, המרוחק כ-3.5 שעות ממקום הרצח. לדבריו הוא לא היה סטודנט באוניברסיטה.

קירק, פעיל ימין ויוצר תוכן האמריקני המזוהה עם תנועת MAGA, נרצח אמש לעיני המצלמות במהלך אירוע שקיים באוניברסיטת יוטה. הוא היה בן 31 במותו, והניח אחריו אישה ושני ילדים.