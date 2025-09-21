דיווח: ישראל סולקה מיריד התיירות הגדול ביותר באיטליה

ישראל סולקה מ-TTG Travel Experience על ידי המארגנים, ברומא גינו: "אמור להיות גשר של שלום" • השגריר הישראלי באיטליה: "העמדה התוקפנית נגדנו מחזקת את אסטרטגיית הטרור והערעור הנוראית של חמאס"

ישראל סולקה מיריד TTG Travel Experience, יריד התיירות הגדול ביותר באיטליה, עקב המלחמה בעזה והטענות לרצח-עם. כך דווח הבוקר (ראשון) בתקשורת האיטלקית.

כאמור, בסוף השבוע האחרון בוטלה השתתפות ישראל ביריד שמתוכנן להתקיים בחודש הבא בעיר רימיני, אחרי שמנהיגי ציבור מקומיים התלוננו על הנוכחות הישראלית ביריד וקראו למארגנים להסירה. מנהיגי הציבור טענו כי אין זה מתקבל על הדעת מבחינה אתית ומוסרית להציע יעדי חופשה למקומות של מלחמה, טרור ומוות.

לפי אחד הדיווחים בדף X פרו-פלסטיני, סילוק ישראל מהיריד זכה לביקורת הן ממשרד התיירות הישראלי, הן משרת התיירות של איטליה, שאמרה כי תיירות אמורה להוות "גשר של שלום".

שגריר ישראל באיטליה יונתן פלד הגיב: "ההחלטה להוציא את ישראל מיריד TTG ברימיני מייצגת חדירה נוספת של אידיאולוגיה פוליטית, המנצלת כל הזדמנות לנצל את המתקפה על ישראל למטרות תעמולה בחירות, ללא קשר להשפעות החמורות שיש להחלטות כאלה על היחסים התרבותיים, הדתיים והעסקיים בין איטליה למדינתנו.

"מדי שנה מבקרים בישראל מאות אלפי איטלקים המעריכים את יעדנו מסיבות עבודה, תיירות או דתיות. ישראל מייצגת גם זרם משמעותי של תיירות ועסקים נכנסים לאיטליה. אנו מגנים בתוקף את הדחף הזה לבידוד ואת העמדה התוקפנית המתמשכת נגד ישראל, אשר מלבה את ההפגנות האנטישמיות שאנו עדים להן בימים אלה, ומחזקת את אסטרטגיית הטרור והערעור הנוראית של חמאס וארגונים אחרים הקשורים אליו", הוסיף השגריר.

באיטליה קיימים שני ירידי תיירות מרכזיים. היריד ברימיני באוקטובר ויריד ה-BIT במילאנו בפברואר. עצם הוצאת ישראל מהשתתפות ביריד תיירות מרכזי באיטליה היא משמעותית גם מחשש לסחף.

בתחילת נובמבר יתקיים בלונדון יריד התיירות השני בגודלו בעולם, ה-World Travel Market או בקיצור WTM, שבו לישראל מתחם גדול יחסית ויש הרבה מאוד מציגים מהארץ. כיום בישראל אין כמעט תיירים מאיטליה. התיירות הקתולית-צליינית הפסיקה להגיע וגם חברת ITA, לשעבר "אליטליה", לא חזרה לטוס ארצה.