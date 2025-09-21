הוועד להגנת עיתונאים: ישראל כיוונה לשתי מערכות תקשורת בתימן וגרמה למותם של 31 עיתונאים

הוועד להגנת עיתונאים האשים את ישראל לאחר התקיפה ב-10 בספטמבר: "התקיפה משתמשת בדפוס לפיו עיתונאים מותקפים עקב ההנחה כי הם מפרסמים תעמולה של ארגוני טרור או עובדים בשירות המסרים שלהם"

המלחמה בתימן: הוועד להגנה על עיתונאים (CPJ) האשים בסוף השבוע את ישראל שביצעה מתקפה שכוונה בין השאר למערכות שני כלי תקשורת בצנעא, בירת תימן מוקדם יותר החודש.





מתקפה שגרמה למותם של 31 עיתונאים, ולפי הארגון - נחשבת לתקיפה השנייה בחומרתה ובמספר נפגעיה אי-פעם שכוונה נגד עיתונאים.

בארגון ציינו כי התקיפה הישראלית שבוצעה ב-10 בספטמבר, משתמשת בדפוס לפיו עיתונאים מותקפים עקב ההנחה כי הם מפרסמים תעמולה של ארגוני טרור או עובדים בשירות המסרים שלהם.

נזכיר כי חיל האוויר תקף באותו היום שורה של יעדים בתימן. בין היתר הותקפו אתרים שונים בבירה צנעא ובאזורים אחרים בתימן. משרד הבריאות של המורדים החות'ים דיווח על 9 הרוגים ו-118 פצועים בתקיפה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לתקיפה ואמר: "לפני ימים אחדים חיסלנו את רוב חברי ממשלת הטרור של החות'ים. בתגובה החות'ים ירו לפני יומיים על שדה התעופה רמון. זה לא ריפה את ידינו - אנחנו הכינו בהם היום מן האוויר שוב, במתקני הטרור שלהם, בבסיסי טרור עם הרבה מאוד טרוריסטים, וגם במתקנים אחרים. אנחנו נמשיך ונכה. כל מי שמכה בנו, כל מי שתוקף אותנו - אנחנו נגיע אליו".

על פי ערוץ אל-ערביה הותקפו שש מטרות בהן מטה משרד ההגנה של תימן שנמצא במרכז הבירה. הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע מסר במהלך התקיפה: "כוחות ההגנה האווירית שלנו מנסים ליירט כעת מטוסים ישראליים שתוקפים את ערינו".

עוד דווח כי ישראל תוקפה את המתחם הממשלתי בעיר אל-חזם שבמחוז אל-ג'ווף. מדובר באזור בצפון תימן הסמוך לגבול הסעודי ולחזית אל מול הכוחות שמתנגדים לחות'ים, אזור שממנו מתבצעים הרבה שיגורים לעבר ישראל. מדובר בתקיפה ישראלית ראשונה המדווחת באזור.

במהלך התקיפה ביצע חיל האוויר את הטיסה הארוכה ביותר מתחילת המלחמה, כשאורכה מעל 2,350 ק״מ. בתקיפה לקחו חלק יותר מעשרה מטוסי קרב שהשתמשו ביותר מ-30 חימושים נגד 15 מטרות. כמו כן, בוצעו במסגרת התקיפה מספר תדלוקים אוויריים.