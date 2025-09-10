מחנות צבאיים ו"מטה ההסברה": צה"ל תקף יעדי חות'ים בתימן

חיל האוויר תקף הערב (רביעי) שורה של יעדים בתימן. בין היתר הותקפו אתרים שונים בבירה צנעא ובאזורים אחרים בתימן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לתקיפה ואמר: "לפני ימים אחדים חיסלנו את רוב חברי ממשלת הטרור של החות'ים. בתגובה החות'ים ירו לפני יומיים על שדה התעופה רמון. זה לא ריפה את ידינו - אנחנו הכינו בהם היום מן האוויר שוב, במתקני הטרור שלהם, בבסיסי טרור עם הרבה מאוד טרוריסטים, וגם במתקנים אחרים. אנחנו נמשיך ונכה. כל מי שמכה בנו, כל מי שתוקף אותנו - אנחנו נגיע אליו".

פיצוצים, להבות ועשן מיתמר: תיעוד מהתקיפות נגד מטרות החות'ים בתימן@OmerShahar123 pic.twitter.com/4RNIqEkZNy — כאן חדשות (@kann_news) September 10, 2025

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "הבטחנו עוד מכות והיום היכינו מכה כואבת נוספת את ארגון הטרור החות’י בתימן. צה"ל תקף כעת בצנעא ובמקומות נוספים ברחבי תימן מחנות צבאיים מאוישים בפעילי טרור חות׳ים, ובהם מערך ההסברה החות’י".

כדור אש בשמי צנעא: תיעוד מתקיפות חיל האוויר בתימן@OmerShahar123 pic.twitter.com/oCwPgxExxS — כאן חדשות (@kann_news) September 10, 2025

עוד מסר השר כ"ץ"במסגרת מבצע 'צלצולי פעמונים' ידה הארוכה של מדינת ישראל תגיע ותכה בטרור בכל מקום שבו יהיה ולכל מקום שממנו נשקף איום לאזרחים שלנו".

על פי ערוץ אל-ערביה הותקפו שש מטרות בהן מטה משרד ההגנה של תימן שנמצא במרכז הבירה.

הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע מסר במהלך התקיפה: "כוחות ההגנה האווירית שלנו מנסים ליירט כעת מטוסים ישראליים שתוקפים את ערינו".

עוד דווח כי ישראל תוקפה את המתחם הממשלתי בעיר אל-חזם שבמחוז אל-ג'ווף. מדובר באזור בצפון תימן הסמוך לגבול הסעודי ולחזית אל מול הכוחות שמתנגדים לחות'ים, אזור שממנו מתבצעים הרבה שיגורים לעבר ישראל. מדובר בתקיפה ישראלית ראשונה המדווחת באזור.

10 מטוסי קרב בטיסה הארוכה ביותר מתחילת המלחמה

במהלך התקיפה ביצע חיל האוויר את הטיסה הארוכה ביותר מתחילת המלחמה, כשאורכה מעל 2,350 ק״מ. בתקיפה לקחו חלק מעל ל-10 מטוסי קרב והשתמשו במעל ל-30 חימושים נגד 15 מטרות. כמו כן, בוצעו במסגרת התקיפה מספר תדלוקים אוויריים.

לפני כשבוע וחצי נהרגו בתקיפה ישראלית המכונה "טיפת מזל" שורה של שרים חות'ים בכירים בהם ראש הממשלה אחמד א-רהאווי. בין הבכירים החות'ים שנהרגו: שר החוץ, שר המשפטים, שר הכלכלה, שר הרווחה, שר ההסברה, שר החקלאות ושר הנוער והספורט, כמו גם מזכיר הממשלה, סגן שר הפנים ושניים מסגניו של ראש הממשלה המחוסל.

עוד מסרו לאחר מבצע "טיפת מזל" בצה"ל כי "בתשתית שהו בכירים האחראיים על הפעלת הכוח, ההתעצמות הצבאית של שלטון הטרור החות'י וקידום מתווי טרור נגד ישראל, בנוסף לבכירים חות'ים בתפקידי מפתח אחרים. הערכת המצב באשר לתוצאות התקיפה נמשכת, לרבות בדיקת נוכחותם של מפקדים צבאיים בכירים נוספים".

בתחילת השבוע כטב"ם ששיגרו החות'ים הצליח לחדור לשטח ישראל ולפגוע בטרמינל של שדה התעופה רמון. חמישה בני אדם נפצעו ופונו לקבלת טיפול בבית חולים.