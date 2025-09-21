קנדה, אוסטרליה, בריטניה ופורטוגל הכריזו היום (ראשון) בזו אחר זו על הכרה במדינה פלסטינית, בשיאו של הצונאמי המדיני נגד ישראל. צרפת צפויה להצטרף להכרזה בקרוב. בישראל תקפו בחריפות את ההכרה, ושוקלים מספר צעדים בתגובה. ברשות הפלסטינית ובחמאס בירכו.

לדברי ראש ממשלת קנדה, מארק קרני: "הממשלה הישראלית הנוכחית פועלת באופן שיטתי למנוע אפשרות להקמתה אי-פעם של מדינה פלסטינית".

אנתוני אלבזניזי, ראש ממשלת אוסטרליה, ציין כי ההכרה המשולשת של מדינות חבר העמים נועדה "להתניע מהלך לעבר הפסקת אש ושחרור החטופים". לטענת הבריטים, ישראל לא עמדה בתנאים שהציבה הממלכה ביולי האחרון באשר לשיפור מצב הפלסטינים.

ראש ממשלת בריטניה על ההכרה במדינה פלסטינית: "בריטניה הכירה לפני יותר מ-70 שנה במדינת ישראל כמולדת לעם היהודי - ועתה הגיעה העת להכיר גם במדינה פלסטינית" @RamEliBrandts pic.twitter.com/NOAfTrBTPf

בבריטניה ביקרו בחריפות את ההחלטה להכיר במדינה פלסטינית, וראש האופוזיציה אמרה: "אסון. פשוט אסון. כולנו נתחרט על היום בו התקבלה ההחלטה הזו. מתן פרס לטרור ללא כל תנאי כלשהו שהוטל בפני חמאס. זו מותיר את החטופים נמקים בעזה, ולא עושה דבר לבלום את סבלם של חפים מפשע שנקלעו למלחמה הזו" צייצה קמי בדנוק, מנהיגת המפלגה השמרנית הבריטית.

שרשרת ההכרזות מגיעות אחרי היוזמה הצרפתית להכרה במדינה פלסטינית שתיעשה השבוע בכינוס עצרת האו"ם בניו יורק, בה יקחו חלק נציגי צרפת, בריטניה, אוסטרליה, קנדה, בלגיה, מלטה, פורטוגל, אנדורה, סן מרינו ולוקסמבורג. לאחר ההכרזה השבוע בניו יורק, יכירו 154 מדינות ב"פלסטין" - שהן 80% ממדינות העולם.

בחודש יולי האחרון, נשיא צרפת עמנואל מקרון, הודיע כי יכיר רשמית במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם. מקרון כתב: "עלינו לבנות את מדינת פלסטין ולהבטיח שעל ידי פירוזה והכרה שלה בישראל, היא תתרום לביטחון כולם במזרח התיכון".

הזעם בישראל - והצעדים הנשקלים נגד ההכרזות

ישראל שוקלת צעדי תגובה בעקבות ההכרזה על ההכרה במדינה פלסטינית. בדיון קבינט שהתקיים בחודש שעבר דנו השרים באפשרות להחיל ריבונות על חלקים משטחי הגדה ובסנקציות נגד הרשות הפלסטינית.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בתגובה ראשונה להכרת בריטניה, אוסטרליה וקנדה במדינה פלסטינית: "אתם מעניקים פרס עצום לטרור. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארצות הברית. תמתינו".

משרד החוץ הישראלי פרסם התנגדות נחרצת להכרה החד-צדדית במדינה פלסטינית. "ההצהרה אינה מביעה תמיכה בשלום, ההיפך הוא הנכון - היא מקבעת את חוסר היציבות האזורי ומצמצמת את הסיכויים להגיע לפתרון מדיני. אם המדינות רוצות לייצב את המזרח התיכון עליהן ללחוץ על חמאס לשחרר את כל החטופים. ישראל לא תקבל שום טקסט תלוש ודמיוני שינסה לאלץ אותה לקבל גבולות בלתי ניתנים להגנה", כך נכתב.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' גינה את שרשרת ההכרזות וקרא לראש הממשלה בנימין נתניהו: "נגמרו הימים שבריטניה ומדינות אחרות יקבעו את עתידנו, המנדט נגמר והתשובה היחידה לצעד האנטי ישראלי היא ריבונות על חבלי המולדת של העם היהודי ביהודה ושומרון והורדת רעיון האיוולת של המדינה הפלשתינית מסדר היום לתמיד. אדוני ראש הממשלה, זו העת וזה בידיים שלך". גם שר המשפטים יריב לוין כתב, "זמן ריבונות".