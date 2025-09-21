נתניהו: ״לא תקום מדינה פלסטינית" | צעדי הנגד שנשקלים

בישראל יצאו בחריפות נגד ההכרה במדינה פלסטינית מצד קנדה, בריטניה ואוסטרליה, וראש הממשלה איים בתגובה – אך רק לאחר שישוב מארה"ב. שרים בממשלה לחצו על נתניהו להחיל ריבונות על יו"ש, בין אפשרויות התגובה האחרות: סנקציות על הרשות הפלסטינית ושלילת ויזות

בישראל זועמים היום (חמישי) נוכח ההכרה של כמה ממדינות המערב במדינה פלסטינית, ושוקלים צעדי תגובה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב להצהרותיהן של בריטניה, קנדה ואוסטרליה ואמר כי "לא תקום מדינה פלסטינית" והוסיף ש"המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארצות הברית. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: אתם מעניקים פרס עצום לטרור". נתניהו אף התייחס במרומז לקולות הקוראים להשיב להחלטה באמצעות החלת ריבונות ביהודוה ושומרון, כשציין כי בשנים האחרונות "הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון - ונמשיך בדרך זו".

נתניהו בתגובה ראשונה להכרת בריטניה, אוסטרליה וקנדה במדינה פלסטינית: "אתם מעניקים פרס עצום לטרור. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארצות הברית. תמתינו" @SuleimanMas1

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה גינה את ההודעה הבריטית וכתב כי ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הוא "פייסן מודרני שבחר בחרפה". חבר הכנסת בני גנץ קרא לראשי מדינות נוספות באירופה "לא להיכנע ללחצים פוליטיים פנימיים" וביקש שיפעלו כדי "להגדיל את הלחץ על חמאס שישחרר את החטופים ואת אחיזתו בשלטון בעזה".

יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים כינה את ההכרה במדינה פלסטינית "מהלך הרסני לביטחון ישראל" וטען כי מדובר ב"כישלון מדיני חמור של נתניהו וסמוטריץ'". הרמטכ"ל וחבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט הצטרף לגינויים וטען כי "העיסוק במדינה פלסטינית בעת הזאת ולאחר 7 באוקטובר הוא איוולת, ופרס לטרור. תולדה של כישלון מדיני מהדהד של ממשלת נתניהו".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס גם הוא להכרזות בריטניה אוסטרליה וקנדה וכינה אותה "אסון מדיני, צעד גרוע ופרס לטרור". הוא הוסיף כי: "הממשלה שהביאה עלינו את האסון הבטחוני הנורא בתולדותינו, מביאה עלינו עכשיו גם את המשבר המדיני החמור אי פעם".

במטה משפחות החטופים גינו את תמיכת המדינות בהקמת מדינה פלסטינית תוך התעלמות מ-48 החטופים שעדיין נמצאים בשבי חמאס: "כבר 23 חודשים שהחטופים מוחזקים בתנאי התעללות קשים בניגוד לדין הבין לאומי. החטופים מורעבים, מעונים, נשללת מהם הזכות לטיפול רפואי. תנאי מקדים וההכרחי לכל דיון בנוגע להקמת מדינה פלסטינית חייב להיות שחרור מיידי של כל החטופים והחטופה".

בבריטניה ביקרו בחריפות את ההחלטה להכיר במדינה פלסטינית, וראש האופוזיציה אמרה: "אסון. פשוט אסון. כולנו נתחרט על היום בו התקבלה ההחלטה הזו. מתן פרס לטרור ללא כל תנאי כלשהו שהוטל בפני חמאס. זו מותיר את החטופים נמקים בעזה, ולא עושה דבר לבלום את סבלם של חפים מפשע שנקלעו למלחמה הזו" צייצה קמי בדנוק, מנהיגת המפלגה השמרנית הבריטית.

בישראל שוקלים תגובה להכרה במדינה פלסטינית

ישראל שוקלת צעדי תגובה בעקבות ההכרזה על ההכרה במדינה פלסטינית. בדיון קבינט שהתקיים בחודש שעבר דנו השרים באפשרות להחיל ריבונות על חלקים משטחי הגדה ולהטיל סנקציות על הרשות הפלסטינית.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אתגר את נתניהו בפרסומו ברשת X וכתב: "התשובה היחידה לצעד האנטי ישראלי היא ריבונות על חבלי המולדת של העם היהודי ביהודה ושומרון והורדת רעיון האיוולת של המדינה הפלשתינית מסדר היום לתמיד. אדוני ראש הממשלה, זו העת וזה בידיים שלך". גם שר המשפטים לוין הצטרף לקו וכתב ברשתות כי זהו "זמן ריבונות". קודם לכן, חבר הכנסת צבי סוכות קרא להחיל "באופן מיידי את הריבונות ביהודה ושומרון".