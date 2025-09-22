באירופה מזהירים מסיפוח; מלטה תכיר במדינה פלסטינית

דריכות בישראל לקראת עצרת האו"ם היום, בה צפויה צרפת להכיר גם היא במדינה פלסטינית. שרת החוץ הבריטית הזהירה את ישראל: "אל תגיבו בסיפוח שטחים בתגובה להכרה". אבו מאזן צפוי לשאת דברים בפני נוכחי העצרת בזום

בריטניה, צרפת וגרמניה הזהירו היום (שני) את ישראל שלא שלא להגיב בסיפוח שטחי יהודה ושומרון בעקבות ההכרה של מדינות בעולם במדינה פלסטינית. בתוך כך, ראש ממשלת מלטה צפוי להכריז על הכרה במדינה פלסטינית. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן צפוי לנאום היום מול העצרת הכללית של האו"ם.

שרת החוץ של בריטניה איבט קופר התראיינה לרשת BBC לקראת הגעתה לעצרת הכללית של האו"ם ואמרה כי העבירה מסר ברור לעמיתיה בישראל: "הממשלה שלכם חייבת לא לספח את הגדה המערבית" והדגישה שהמהלך נועד להבטיח ביטחון גם לישראלים וגם לפלסטינים.

קופר התקשתה להסביר מה יהיו ההשלכות המעשיות של המהלך, והזכירה הקמת שגרירות פלסטינית בבריטניה כתוצאה אפשרית. יחד עם זאת, קופר אמרה כי בריטניה לא תכריז לפי שעה על הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים כשגרירות רשמית של המדינה הפלסטינית, אלא "תקבע בהמשך את הצעדים הבאים בתהליך הדיפלומטי".

נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי ההכרה במדינה פלסטינית היא חלק ממהלך רחב לייצוב האזור והצעד הראשון בתהליך שיכלול הפסקת אש בין ישראל וחמאס ושחרור כל החטופים. בריאיון לרשת CBS מקרון דחה את הטענה כי ההכרה "מעניק פרס לחמאס" ואמר כי המלחמה בעזה לא פירקה את ארגון הטרור.

מקרון הוסיף כי צרפת מקדמת "מסגרת ביטחונית הכוללת כוחות ביטחון פלסטיניים משוקמים וסיוע של כוח בין לאומי בעזה במנדט או"ם, תוך פיקוח ישראלי והדרה מלאה של חמאס". הוא קרא לישראל להימנע מצעדי סיפוח ביהודה ושומרון והבהיר כי הכרה במדינה פלסטינית "תותנה ברפורמות ברשות ובמחויבות לביטחון ישראל".

לאזהרות המדינות הצטרף גם דובר ממשלת גרמניה שאמר: "אסור שיהיה סיפוח נוסף של שטחים פלסטיניים על ידי ישראל".

בהמשך היום צפויה צרפת להצטרף לשורת המדינות ולהכיר במדינה פלסטינית. על פי נשיא צרפת עמנואל מקרון הצעד מתבצע כחלק מהמחויבות של ארצו "לשלום צודק ומתמשך במזרח התיכון".

אתמול הכירו במדינה הפלסטינית ארבע מדינות נוספות – קנדה, אוסטרליה, בריטניה ופורטוגל. לדברי ראש ממשלת קנדה, מארק קרני: "הממשלה הישראלית הנוכחית פועלת באופן שיטתי למנוע אפשרות להקמתה אי-פעם של מדינה פלסטינית".

אנתוני אלבזניזי, ראש ממשלת אוסטרליה, ציין כי ההכרה המשולשת של מדינות חבר העמים נועדה "להתניע מהלך לעבר הפסקת אש ושחרור החטופים". לטענת הבריטים, ישראל לא עמדה בתנאים שהציבה הממלכה ביולי האחרון באשר לשיפור מצב הפלסטינים.

בבריטניה היו שביקרו בחריפות את ההחלטה להכיר במדינה פלסטינית, וראש האופוזיציה קמי בדנוק אמרה: "אסון. פשוט אסון. כולנו נתחרט על היום בו התקבלה ההחלטה הזו. מתן פרס לטרור ללא כל תנאי כלשהו שהוטל בפני חמאס. זו מותיר את החטופים נמקים בעזה, ולא עושה דבר לבלום את סבלם של חפים מפשע שנקלעו למלחמה הזו" צייצה קמי בדנוק, מנהיגת המפלגה השמרנית הבריטית.