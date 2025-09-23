לאחר גל ההכרה במדינה פלסטינית: עצרת האו"ם יצאה לדרך

העצרת הכללית של האו"ם נפתחה היום בניו יורק, אחרי ששורת מדינות הצהירו על הכרתן במדינה פלסטינית אמש. מזכ"ל האו"ם בפתח העצרת: "המראות בעזה מזעזעים ומפלצתיים"

שידור חי בכאן 11

העצרת הכללית של האו"ם נפתחה היום (שלישי) בניו יורק, לאחר ששורת מדינות ביניהן צרפת, קנדה ובריטניה הודיעו כי יכירו במדינה פלסטינית.

בפתח העצרת מתח מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש ביקורת קשה על ישראל כשאמר: "המראות בעזה מחרידים ומפלצתיים, הם מושרשים בהחלטות. הם חורגים מעל ומעבר למה שראינו בימי כמזכ"ל". נשיאת העצרת הכללית של האו"ם, אנאלנה ברבוק, פתחה את נאומה בציון "אלפי ילדים יתומים בעזה החופרים בין הריסות ושותים מים מזוהמים".

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לנאום בעצרת האו"ם ביום שישי הקרוב, ואילו מראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן נמנעה הגישה לעצרת הכללית של האו"ם. זאת לאחר שמשרד החוץ של ארצות הברית הודיע כי ישלול אשרות כניסה למדינה מחברים במשלחת הפלסטינית לאו"ם. בשולי העצרת צפויה להתקיים פגישה בין הנשיא האמריקני למנהיגי המדינות הערביות.

כאמור, צרפת, בריטניה, אוסטרליה, קנדה, פורטוגל מונקו, לוקסמבורג, מלטה ואנדורה הצהירו על הכרתם במדינה פלסטינית אמש בוועדה הדנה בפתרון שתי המדינות באו"ם. ישראל וארצות הברית החרימו את המעמד.

גם בלגיה הכריזה שתכיר במדינה פלסטינית, אך שההכרה תהפוך לחוקית כאשר ישוחררו כל החטופים ויוחלף שלטון חמאס בעזה. בתוך כך, סינגפור הכריזה כי לפי שעה לא תכיר במדינה פלסטינית. נשיא אינדונזיה אמר כי מדינתו תכיר בישראל אחרי שתוקם מדינה פלסטינית.

נשיא צרפת מקרון אמר בהצהרתו: "עלינו להבטיח את פתרון שתי המדינות שבו ישראל ופלסטין חיות זו לצד זו בשלום וביטחון. ההכרזה שלנו - מכה לחמאס ולכל מי שרוצה בהרס ישראל".

נשיא צרפת המשיך: "יש לשחרר את החטופים ולסיים את הפעילות הצבאית בעזה. אני מודה למדינות המתווכות ואני מבקש מישראל לא לפעול לחבל במאמצים האלה". עוד אמר כי "על מדינת פלסטין יהיה לתת לאזרחיה מסגרת לדמוקרטיה. עבאס התחייב למנוע מחמאס להיות חלק מהשלטון בעזה ובגדה המערבית".

ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן נאם בווידאו באו"ם ואמר: "על חמאס למסור את נשקם לרשות, רוצים מדינה אחת עם חוק אחד".

שר החוץ הסעודי פייסל בן פרחאן נשא דברים גם הוא בוועידת פתרון שתי המדינות ואמר כי הוועידה היא הזדמנות היסטורית להתקדם לעבר השלום. עוד אמר כי "ישראל ממשיכה לבצע פשעים נגד הפלסטינים ומתמידה בפעולות תוקפניות שממוטטות את השלום". הוא הוסיף כי ההכרה של צרפת במדינה פלסטינית משקפת את הרצון של הקהילה הבינלאומית לעשות צדק עם העם הפלסטיני.