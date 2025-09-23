נשיא טורקיה ארדואן: "לא רואה בחמאס ארגון טרור"

ימים לפני ביקורו המתוכנן בבית הלבן ושעות לפני נאומו בעצרת האו"ם, נשיא טורקיה אמר בריאיון לרשת Fox כי "לחמאס אין נשק או יכולות משמעותיות והם משתמשים במה שיש להם כדי להגן על עצמם"

נשיא טורקיה ארדואן התראיין הלילה (שני) לרשת Fox News האמריקנית ונשאל האם הוא רואה בחמאס ארגון טרור. לדבריו, "לפני עשרים שנה כשנסעתי לארצות הברית נשאלתי את השאלה הזאת. אמרתי גם אז: אני לא רואה בחמאס ארגון טרור. להיפך. אני רואה בו תנועת התנגדות. לחמאס אין נשק או יכולות משמעותיות והם משתמשים במה שיש להם כדי להגן על עצמם".

ארדואן אמר דברים דומים עוד באוקטובר של 2023: "חמאס אינו ארגון טרור, אלא ארגון שחרור שמנהל מאבק על אדמתו". תוך זמן קצר מאז החזירה טורקיה את שגרירה בישראל ובוטל ביקורו של ארדואן בארץ.

ארדואן הוא אחד ממנהיגי המדינות הערביות שצפוי להיפגש היום עם הנשיא טראמפ בשולי עצרת האו"ם אחרי נאומו של הנשיא האמריקני.

לפי הדיווחים, ישתתפו בפגישה גם מנהיגי סעודיה, קטר, איחוד האמירויות ומצרים. בנוסף, טראמפ צפוי לארח את ארדואן בבית הלבן בהמשך השבוע.

מוקדם יותר הבוקר דווח ב"בלומברג" כי ארדואן מתכנן לרכוש מאות מטוסי נוסעים ומטוסי קרב אמריקניים וגם לקדם ייצור של חלקים מהם בטורקיה. לפי הדיווח, ארדואן להוט לקזז את התשלומים המתוכננים עבור המטוסים עם עסקאות ייצור מקומיות בשווי של יותר מ-10 מיליארד דולרים, כך מפי מקורות המעורים בנושא.