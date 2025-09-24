רוסיה: "אין אלטרנטיבה. נצטרך להמשיך את המלחמה"

רוסיה: "אין אלטרנטיבה. נצטרך להמשיך את המלחמה"
על פי דובר הקרמלין: "רוסיה ממשיכה במבצע הצבאי המיוחד שלה כדי לוודא את השגת מטרותיה ולהבטיח את האינטרסים שלה". דבריו מגיעים על רקע אמירותיו של נשיא ארה"ב טראמפ אתמול, כי על מדינות נאט"ו ליירט כלי טיס רוסים שנכנסים לשטח מדינות נאט"ו
מחבר מיכל רשף
מתיחות פולין רוסיה
מתיחות פולין רוסיה צילום: כאן חדשות

מלחמת רוסיה אוקראינה: דובר הקרמלין הרוסי, דימיטרי פסקוב אמר היום (רביעי): "אין אלטרנטיבה. נצטרך להמשיך את המלחמה". עוד לדבריו, "רוסיה ממשיכה במבצע הצבאי המיוחד שלה כדי לוודא את השגת מטרותיה ולהבטיח את האינטרסים שלה".

פסקוב התייחס גם לאמירה של נשיא ארצות הברית טראמפ לפיה "רוסיה היא נמר של נייר". על כך אמר פסקוב: "רוסיה היא לא נמר. רוסיה מזוהה יותר עם דב, ואין דובים של נייר - רוסיה היא דוב אמתי".

הדברים נאמרו לאחר שאתמול הציע נשיא ארצות הברית טראמפ למנהיגי האיחוד האירופי ליירט כלי טיס רוסים שנכנסים לשטח מדינות נאט"ו, מה שנתפס כשינוי מדיניות מבחינתו.

טראמפ אמר את הדברים לשאלת כתבים, בפתח פגישתו עם נשיא אוקראינה זלנסקי, בשולי עצרת האו"ם. לאחר הפגישה, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי הוא סבור שאוקראינה, בסיוע האיחוד האירופי, נמצאת במצב שבו היא יכולה להילחם ולהחזיר לידיה את כל השטח שאיבדה.

