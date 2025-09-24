נשיא איראן: מעולם לא שאפנו ולא נשאף לפתח נשק גרעיני

נשיא איראן: לא שאפנו ולא נשאף לפתח נשק גרעיני
הנשיא פזשכיאן אמר את הדברים על בימת האו"ם שבניו יורק והאשים את ישראל וארה"ב: "מדינתי הייתה נתונה למתקפה אווירית בזמן שאנו בעיצומו של משא ומתן"
מחבר איתמר וישנקו
  • איתמר וישנקו
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן בתערוכת גרעין בטהראן
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן בתערוכת גרעין בטהראן צילום: נשיאות איראן, AP

נשיא איראן, פזשכיאן, אמר היום (רביעי) על בימת האו"ם שבניו יורק כי איראן "מעולם לא שאפה ולעולם לא תשאף לפתח נשק גרעיני".

כמו כן, התייחס נשיא איראן למתקפה הישראלית במדינתו בחודש יוני האחרון ואמר: "מדינתי הייתה נתונה למתקפה אווירית של הישות הציונית והמשטר האמריקאי כנגד תשתית ומגורים של העם האיראני בזמן שאנו בעיצומו של משא ומתן. כמו גם תקיפה של מדענים, ילדים ומנהיגים, כל זה היא הפרה בוטה של העקרונות הבין לאומיים".

הנשיא האיראני האשים את ישראל ואת ארה"ב: "הן כבר לא בוחלות באמצעים של נורמליזציה פוליטית אלא כופות את מטרותיהם תחת הססמא 'שלום באמצעות עוצמה', אך זוהי לא עוצמה אלא כאוס ובריונות".

למרות הצהרתו של נשיא איראן, דוח של הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית שפורסם בתחילת חודש ספטמבר 2025 קבע כי ב-13 ביוני, היום שבו פתחה ישראל במתקפה נגד מתקני הגרעין של איראן, הרפובליקה האסלאמית החזיקה 440.9 קילוגרמים של אורניום מועשר ברמה של 60%. זאת, כאשר באופן תיאורטי מספיקים 42 קילוגרמים של אורניום מועשר ברמה זו כדי לייצר פצצת גרעין.

