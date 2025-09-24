שלט במסעדה בווארית בגרמניה: "ישראלים לא רצויים כאן"

בעל המסעדה טען כי השלט אינו אנטישמי ולא נועד להיות פוגעני, אבל הסיר אותו לאחר מספר שעות. יו"ר הקהילה היהודית של העיר פירת': "הדרה כזו היא פשוט מבישה ונוראית"

הקהילה היהודית של העיר פירת' במדינת המחוז בוואריה מחתה על שלט שהוצב בכניסה למסעדה מקומית, המכריז כי "אזרחי ישראל אינם רצויים כאן", כך דווח היום (רביעי) בכלי תקשורת בגרמניה. יו"ר הקהילה, יוליה צ'קאלינה, אמרה לסוכנות הידיעות dpa כי היא רואה בשלט עניין אנטישמי. היא הודיעה כי תשקול להגיש תלונה ותערב את נציב האנטישמיות הבווארי: "הדרה כזו היא פשוט מבישה ונוראית", אמרה.

בעל המסעדה טען כי השלט אינו אנטישמי ולא נועד להיות פוגעני, אבל הסיר אותו לאחר מספר שעות.

בשלט נכתב: "אנו אוהבים את כל האנשים, לא משנה מאיפה הם באים. אנו מאמינים שאין לפגוע בילדי העולם הזה בשום פנים ואופן. אנו צוות בינלאומי. אנו שייכים לחברה האזרחית ולכן לא נעמוד בחיבוק ידיים כמו שאר העולם. זו הסיבה שהחלטנו למחות. למחאה שלנו אין אופי פוליטי, שלא לדבר על גזעני."

ואז הוסיפו: "אזרחי ישראל אינם רצויים במוסד הזה. הם יתקבלו שוב בברכה ברגע שיחליטו לפתוח את עיניהם, אוזניהם וליבם".

‏שגרירות ישראל בגרמניה צייצה: "זו לא מחאה, וזו לא אי הבנה. זוהי אנטישמיות צלולה לחלוטין. כך זה התחיל אז: צעד אחר צעד, סימן אחר סימן".

‏השגרירות קראה למשטרה, לתובע הכללי ולבתי המשפט לפעול בנושא: ״החיים היהודיים חייבים להיות בטוחים וגלויים בגרמניה - בכל מקום, בכל עת״, נאמר בהודעת השגרירות.

בעיר הצפונית פלנסבורג נתלה בשבוע שעבר שלט ועליו נכתב: "יהודים אסורים כאן! זה שום דבר אישי, אפילו לא אנטישמי, אני פשוט לא סובל אתכם". השלט הוסר לאחר הזעקה שקמה, והמשטרה הגרמנית פתחה בחקירה.



