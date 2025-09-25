בפעם השנייה השבוע: רחפנים נצפו ליד שדה תעופה בדנמרק, המרחב האווירי נסגר

בפעם השנייה השבוע: רחפנים נצפו ליד שדה תעופה בדנמרק
מספר רחפנים נצפו ליד נמל התעופה אולבורג הלילה, יומיים אחרי שתנועת רחפנים השביתה את נמל התעופה הראשי בקופנהגן. גורם במשטרה המקומית: "מוקדם מדי לומר מהי מטרת הרחפנים ומי הגורם שעומד מאחוריהם"
רחפנים ליד שדות התעופה בדנמרק
רחפנים ליד שדות התעופה בדנמרק צילום: Ritzau Scanpix/Steven Knap via REUTERS

נמל התעופה אולבורג בדנמרק נסגר הלילה (חמישי) בעקבות תנועת רחפנים במרחב האווירי, יומיים בלבד לאחר שנמל התעופה הראשי של המדינה בקופנהגן נסגר בעקבות תקרית דומה.

משטרת דנמרק מסרה כי הרחפנים שנצפו הלילה טסו בדפוס דומה לאלה שנצפו ביום שלישי. מהרשויות נמסר כי הצבא הדני הושפע מהמקרה, מאחר ושדה התעופה משמש גם כבסיס צבאי. המשטרה מסרה כי היא חוקרת את המקרה וכי לא נשקפת סכנה לנוסעים או לתושבי האזור. שלוש טיסות הופנו לשדות תעופה אחרים בעקבות האירוע.

הרשויות מסרו כי "יותר מרחפן אחד" נצפה ליד נמל התעופה של אולבורג וכי הם טסו עם אורות דולקים. הרחפנים נצפו לראשונה קצת לפני עשר בלילה, וכי הם נשארו במרחב האווירי עד לחצות. המשטרה מסרה כי אינה יכולה לפרט על סוג הרחפנים. "מוקדם מדי לומר מהי מטרת הרחפנים ומי הגורם שעומד מאחוריהם", אמר גורם משטרה.

הרשויות הנורבגיות והדניות נמצאות בקשר הדוק בנוגע לאירועים בקופנהגן ובאוסלו מוקדם יותר השבוע אך טרם זוהה קשר בין האירועים, כך אמר שר החוץ של נורבגיה ביום רביעי.

ראש ממשלת דנמרק אמרה ביום שלישי כי התקרית בנמל התעופה בקופנהגן היא המתקפה החמורה ביותר עד כה על התשתיות הקריטיות של ארצה. גם הרשויות בנורבגיה סגרו גם את המרחב האווירי בנמל התעופה באוסלו למשך שלוש שעות באותו הערב. בדנמרק נטו לקשור את התקרית לחשדות לחדירות רחפנים רוסיות ושיבושים אחרים ברחבי אירופה לאחרונה.

תגיות |
