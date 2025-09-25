חמש שנות מאסר לנשיא צרפת לשעבר ניקולה סרקוזי

סרקוזי הורשע בקשירת קשר לביצוע פשע במשפט מימון קמפיין הבחירות על ידי שליט לוב לשעבר מועמר קדאפי, אך זוכה מאישומים אחרים לרבות "שחיתות פסיבית" ומימון לא-חוקי של קמפיין הבחירות. הנשיא לשעבר מכחיש את ההאשמות נגדו, ומתכוון לערער על פסק הדין
מחבר איתמר מרגלית
  • איתמר מרגלית
ניקולה סרקוזי בבית המשפט
ניקולה סרקוזי בבית המשפט צילום: AP Photo/Aurelien Morissard

בית המשפט בצרפת גזר היום (חמישי) חמש שנות מאסר על הנשיא לשעבר ניקולה סרקוזי, בגין קשירת קשר לביצוע פשע במשפט מימון קמפיין הבחירות על ידי שליט לוב לשעבר מועמר קדאפי. סרקוזי צפוי לערער על גזר הדין. אך בית המשפט בפריז קבע שסרקוזי יצטרך להיות בבית סוהר, אפילו אם יערער על גזר דינו.

כאמור, בית משפט בצרפת מצא את הנשיא לשעבר ניקולה סרקוזי אשם בקשירת קשר פלילי במשפט המתנהל סביב קבלת מיליוני אירו שלא כחוק משליט לוב לשעבר מועמר קדאפי, במסגרת קמפיין הבחירות לנשיאות ב-2007.

יחד עם זה, סרקוזי זוכה מאישומים אחרים לרבות "שחיתות פסיבית" ומימון לא-חוקי של קמפיין הבחירות. סרקוזי מכחיש את ההאשמות נגדו, ומתכוון לערער על פסק הדין.

סרקוזי, שכיהן כנשיא צרפת בין השנים 2012-2007, כבר הורשע בשני תיקים אחרים, וגם בהם ערער על פסיקות בית המשפט.

תגיות |
