טראמפ: אדון עם ארדואן על מכירת מטוסי F-35

נשיא ארצות הברית אישר כי ידון עם עמיתו הטורקי במכירת מטוסים. גם מכירת מערכות פטריוט מוושינגטון לאנקרה נמצאת על הפרק. טראמפ: ארדואן אחראי להשתלטות טורקיה על סוריה
מחבר איתמר וישנקו
  • איתמר וישנקו
טראמפ וארדואן
טראמפ וארדואן צילום: AP

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב (חמישי) כי ידון עם עמיתו הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן במכירת מטוסי אף-35 מוושינגטון לאנקרה. גם מכירת מערכות פטריוט מארצות הברית לטורקיה נמצאת על הפרק, כך על פי טראמפ.

טראמפ אמר עוד כי ארדואן וטורקיה הצליחו למעשה להשתלט על סוריה. לדברי נשיא ארצות הברית: "ארדואן אחראי לזה שסוריה נפטרה מהנהיג הקודם שלו. אמרתי לו, 'קח את הקרדיט על זה'".

נשיא ארצות הברית המשיך ואמר בנוגע לטורקיה: "במשך 2000 שנה ניסיתם להשתלט על סוריה ועכשיו הצלחתם. הוא האחראי לניצחון הזה של טורקיה. לבקשתו וגם לבקשת סעודיה וקטר, הסרתי את הסנקציות על סוריה".

