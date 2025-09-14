פסגת החירום בדוחה: "התקיפה מאיימת על ההסכמים עם ישראל"

פסגת החירום בדוחה: "התקיפה מאיימת על ההסכמים עם ישראל"
בבירת קטר התכנסו שרי חוץ של מדינות ערביות ומוסלמיות לכינוס בעקבות התקיפה הישראלית נגד ראשי חמאס. בהצעת החלטה שהודלפה נקבע כי התקיפה מאיימת על ההסכמים הקיימים והעתידיים בין מדינות ערב לבין ישראל. וגם: המסר התקיף של טורקיה
מחבר עומר שחר
שרי החוץ הערבים ושל המדינות המוסלמיות התכנסו במהלך היום (ראשון) בבירת קטר לקראת פסגת החירום מחר בבירת קטר בעקבות תקיפת צמרת חמאס בדוחה.

הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד פרסם את הצעת ההחלטה כביכול בעקבות ישיבה שקיימו שרי החוץ היום. בנוסח שפורסם אין צעדים קונקרטיים.

עם זאת בסעיף הראשון נאמר כי התקיפה הישראלית בקטר וכל פעולותיה התוקפנויות של ישראל, ההשמדה ההמונית, המצור, ההרעבה, פעילויות הבנייה בהתנחלויות ומדיניות ההתרחבות שלו ממוטטים את הסיכויים לשלום באזור ומאיימים על כל מה שהושג בדרך להשגת יחסים טבעיים עם ישראל. זאת בין אם מדובר בהסכמים הקיימים אן ההסכמים העתידיים.

באחד הסעיפים גם הוזכר כי יש חובה קולקטיבית על המדינות להגיב על התוקפנות הישראלית כדי להגן על ביטחונן המשותף, אך זאת ללא אמירה קונקרטית כלשהי.

שר החוץ של טורקיה הקאן פידאן שהגיע אף הוא לפסגה בקטר אמר לערוץ אל-ג'זירה כי טורקיה תומכת בכל הצעדים שקטר תנקוט נגד ישראל בעקבות התקיפה בדוחה, ושהיא מעוניינת לדון בצעדים שניתן לעשות יחד עם מדינות ערב והאיסלאם.

פידאן אמר כי "ההתרחבות הישראלית היא האיום הכי גדול על האזור, ישראל מנסה להתרחב כדי להקים את 'ישראל הגדולה', ובמקביל להחליש את המדינות השונות באזור. אנחנו רואים את מה שקורה בדרום סוריה וזה מסוכן, פירוק סוריה לא יהיה טוב לאזור ולא לסוריה".

