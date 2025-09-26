בחשד למימון טרור: בארה"ב מקדמים חקירה נגד איל ההון ג'ורג' סורוס

משרד המשפטים האמריקני הורה לפתוח בחקירה נגד רשת הקרנות הפילנתרופיות Open Society של ג'ורג' סורוס, בחשד לעבירות הכוללות סיוע לטרור, הצתה וסחיטה • ב-Open Society דחו את ההאשמות וטענו כי פעילותם חוקית ואינה תומכת באלימות

גורם בכיר במשרד המשפטים האמריקני הורה למספר משרדי תביעה פדרליים לחקור את רשת הקרנות הפילנתרופיות של איל ההון ג'ורג' סורוס. כך דיווחו הלילה (בין חמישי לשישי) כלי תקשורת בארצות הברית.

על פי הדיווחים, במכתב שנשלח למשרדי התביעה פורטו אישומים בגינם ניתן להעמיד לדין את רשת הקרנות הפילנתרופיות Open Society, אישומים בהם אספקת חומרי תמיכה לטרור, ביצוע הצתות או סחיטה. ב-Open Society דחו בתוקף את טענות הממשל על מימון טרור וטענו כי פעילותם חוקית והיא אינה תומכת באלימות.

בעקבות עמדותיו הליברליות, הפך סורוס לאחד היריבים הבולטים של ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן, שפעל להגביל את פעילותו ואף ניהל נגדו קמפיין שהוגדר אנטישמי. בעבר, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמאשים אף הוא את סורוס בקידום פעילות אנטי-ממשלתית, דרש ממשרד החוץ לחזור בו מגינוי שפרסם לממשלת הונגריה בעקבות אותו קמפיין.