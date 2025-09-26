שיבוש חקירה ועדות שקר: כתב האישום נגד ראש ה-FBI לשעבר

ג'יימס קומי נחשד בגלל חלקו בחקירת החשדות למעורבות רוסית בבחירות לנשיאות בתקופת כהונתו הראשונה של דונלד טראמפ

כתב אישום הוגש הלילה (חמישי) נגד ראש ה-FBI לשעבר ג'יימס קומי. על אף שהפרטים המלאים טרם פורסמו, נמסר כי חבר המושבעים הסכים להגיש אישומים בסעיפי שיבוש חקירה ועדות שקר. יחד עם זאת, חבר המושבעים סירב להאשים את קומי בסעיף נוסף - שתוכנו לא פורסם.

אישומו של קומי מגיע כחלק ממאבק ממושך שמנהל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נגד ראש ה-FBI לשעבר, בגלל חלקו בחקירת החשדות למעורבות רוסית בבחירות לנשיאות, בתקופת כהונתו הראשונה של טראמפ.

מאז שחזר טראמפ לבית הלבן הוא פועל באופן גלוי לנקיטת צעדים משפטיים נגד מי שהיו מעורבים בחקירות נגדו ואף הורה לתובעת הכללית פאם בונדי לפעול בנושא.

בחודש שעבר נאלץ תובע פדרלי להתפטר לאחר שסרב לקדם כתב אישום נגד קומי ונגד לטישיה ג׳יימס, התובעת הכללית של ניו יורק, אשר עמדה מאחורי ההרשעה של טראמפ בעבירות של רמאות עסקית.

לאחר הגשת כתב האישום, פרסם טראמפ ברשת החברתית שלו Truth: "צדק באמריקה". התובעת בונדי הגיבה גם היא לאישום נגד קומי: "אף אחד אינו מעל החוק".