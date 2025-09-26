ניסיון הדחייה כשל: הסנקציות על איראן יוטלו מחר מחדש 

רוסיה וסין, החברות במועצת הביטחון של האו"ם, דרשו לדחות את כניסתן לתוקף של הסנקציות האירופיות. תשע מדינות הצביעו נגד הצעת הדחייה, וכעת ייכנסו הסנקציות לתוקפן בשעה 03:00 בין שבת לראשון. איראן בתגובה: "ארה"ב והמעצמות האירופיות נושאות באחריות המלאה להשלכות החמורות של ההחלטה"

מועצת הביטחון של האו"ם הצביעה הערב (שישי) נגד דחיית הסנקציות על איראן, והן ייכנסו לתוקפן מחר בערב שעון החוף המזרחי בארה"ב, ב-03:00 בלילה בין שבת לראשון שעון ישראל.

ההצבעה נבעה מהכרזתן של בריטניה צרפת וגרמניה על הפעלת מנגנון ה"סנאפבק" וחידוש את עיצומי מועצת הביטחון נגד תוכנית הגרעין האיראנית. זאת, בשל אי עמידתה של הרפובליקה האסלאמית בהתחייבויותיה מהסכם הגרעין שנחתם ב-2015 עם המעצמות.

איראן הגיבה בחריפות על החלטת מועצת הביטחון של האו"ם. שר החוץ של איראן, אראקצ'י, קרא לנשיאה התורנית של מועצת הביטחון לקבוע שההחלטה אינה חוקית. לדבריו, ארצות הברית בגדה בדיפלומטיה, אך שלוש המעצמות האירופיות קברו אותה, וארבע המדינות "נושאות באחריות המלאה להשלכות החמורות של ההחלטה".

ההצעה לדחיית הסנקציות הוגשה על ידי המשלחת הרוסית והסינית למועצת הביטחון, שטענו כי איראן עשתה כל שביכולתה כדי לרצות את מדינות אירופה אך הן מצדן לא התפשרו. עוד טענו המשלחות כי איראן שלחה באופן קבוע מסרים חיוביים וכי דחיית היכנסן לתוקף של הסנקציות עשויה להשאיר פתח למשא ומתן עם הרפובליקה האסלאמית.

ארבע מדינות הצביעו בעד הצעת הדחייה ותשע התנגדו. שתי מדינות מתוך 15 החברות נמנעו בהצבעה.