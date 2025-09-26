דיווח

תיעוד לוויין מאיראן: ניסוי הטילים המסתורי - והכחשת השלטונות

צילום לוויין חדש מראה סימני חריכה באתר שיגור בצפון איראן, ומחזק את ההערכה כי בוצע ניסוי טילים במדינה • איראן לא אישרה את קיום הניסוי, אך מחוקק מקומי טען כי שוגר טיל בליסטי - מבלי להציג הוכחות
מחבר איתמר מרגלית
אתר החלל אימאם חומייני בצפון איראן, השבוע
אתר החלל אימאם חומייני בצפון איראן, השבוע צילום: Planet Labs PBC via AP

לאחר שבתחילת החודש פורסמו ברשתות החברתיות באיראן סרטונים של שובל שתועד מעל כמה אזורים במדינה, מה שהוביל להערכות שמדובר בניסוי טילי - צילום לוויין חדש תורם לאישוש הסברה.

בתיעוד שצולם השבוע והגיע לידי סוכנות הידיעות AP, נראה משטח שיגור באתר החלל "אימאם חומייני" בצפון המדינה. בימים שלאחר מכן נראו סימני בערה וחריכה, שעשויים ללמד שאכן בוצע ניסוי שכזה.

כאמור, איראן הרשמית לא הודתה שביצעה ניסוי שכזה, אם כי היה מחוקק בודד שטען - ללא הוכחה - שאיראן ביצעה החודש ניסוי בשיגור טיל בליסטי בין-יבשתי.

בתוך כך, מוקדם יותר השבוע דווח כי איראן החלה לשקם אתרים לייצור טילים שנפגעו במלחמה עם ישראל בחודש יוני. כך עלה מצילומי לוויין שניתחה סוכנות הידיעות AP. עם זה, ככל הנראה, לאיראנים עדיין חסר רכיב חשוב - מערבלים פלאנטריים המשמשים לייצור דלק מוצק לטילים.

